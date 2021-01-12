По утверждению сотрудников ФБР США, подготовивших доклад, в ближайшее время США накроет волна протестов, которые будут далеко не безобидными акциями.По заявлению аналитиков, активисты, занимающиеся подготовкой митингов, призывают к штурму правительственных зданий в том случае, если Трампа отстранят от должности до момента инаугурации Байдена.По данным ФБР, во главе протестного движения встанут ультраправые активисты, в частности, представители движения Boogaloo bois, призывающие к организации общенационального вооруженного марша. Сотрудники спецслужб утверждают, что с 16 по 20 января митинги пройдут и в Вашингтоне, и в столицах всех штатов страны.Всеобщее внимание привлек тот факт, что доклад ФБР первоначально был представлен 29 декабря, а спустя неделю состоялся штурм Капитолия, в ходе которого погибли пять человек – четверо протестующих и офицер полиции. После штурма и временного захвата помещений Капитолия было заведено как минимум 25 уголовных дел, а неподалеку от здания Конгресса США обнаружились автомобили с самодельными взрывными устройствами и оружием.