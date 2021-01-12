Сотрудники столичной полиции разбираются в истории о желтом такси и ударе электрошокером. 32-летнему мужчине после очередной поездки пришлось обращаться за медицинской помощью.Дело было так. В понедельник, 11 января, уроженец Азербайджана Гусен С. вызвал себе такси. На вызов приехала женщина-водитель. Машина доехала из спального района до Большой Якиманке. Гусен хотел уж было помахать даме ручкой, но та мгновенно заблокировала все двери.- По словам мужчины, женщина-таксист потребовала, чтобы он оплатил проезд, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Тот уверял, что уже заплатил через мобильное приложение и потребовал, чтобы его выпустили.В общем, начался разговор на повышенных тонах. Гусен начал трясти ручкой двери, пытаясь выскочить из авто. Дама за рулем (45 лет, уроженка Узбекистана) отреагировала мгновенно - достала из кармана электрошокер и ударила пассажиром разрядом.К слову, приехавшие на место сотрудники полиции подтвердили, что пассажир действительно оплачивал проезд картой. Но, видимо, что-то пошло не так.- Мужчина и женщина были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Проводится доследственная поверка.Насколько известно, пострадавшего осмотрели медики - удар током никаких последствий для его здоровья иметь не будет. А вот женщина-таксист в итоге вполне может стать фигуранткой уголовного дела по статье «Хулиганство».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПаспортные данные москвичей из закрытого каршеринга слили мошенникамС помощью реальных фото аферисты разводят людей в Instagram (подробности)