30-летняя Светлана* познакомилась с 39-летним Михаилом* на одном из известных сайтов знакомств. Между ними завязалось общение и вскоре мужчина предложил девушке встретиться, Светлана согласилась. На следующий день в оговоренное время Михаил забрал новую знакомую у её дома и повёз к себе. По дороге пара заехала в магазин за спиртным и продуктами для приятного вечера. Михаил казался Светлане очень обходительным и внимательным мужчиной, всю дорогу они мило болтали в машине. Дома они вместе приготовили ужин и накрыли на стол. В какой-то момент девушка заметила, что каждая новая порция алкоголя меняла её знакомого на глазах. Михаил становился всё агрессивнее и распущеннее. Девушка поняла, что ей пора покинуть квартиру нового знакомого. Но отпускать её никто не собирался, у Михаила были свои планы. Мужчина стал распускать руки, Светлана сопротивлялась, но Михаил не отступал и стал применять к ней грубую силу, не подпуская к двери. Михаил несколько раз толкнул девушку, а после стал избивать. Когда Светлана обессилила от ударов и перестала сопротивляться, мужчина изнасиловал новую знакомую и закрыл её в комнате.Оставшись одна, девушка нащупала телефон и стала отправлять сообщения с просьбами о помощи своим друзьям. Она не знала, как скоро вернётся мужчина и что он задумал. Телефонный звонок Михаил мог услышать, Светлана боялась, что он отнимет у неё телефон, а вместе с ним и шанс на спасение. Её план сработал, но только спустя 10 часов.— Поступило сообщение по телефону от мужчины о том, что ему на его мобильный телефон от его знакомой девушки. Она говорила, что ее удерживает против ее воли и избивает мужчина. На адрес был направлен наряд полиции, информация подтвердилась. — сообщил источник kp.ruТеперь по факту обращения полиция проводит проверку, к неё уже подключился Следственный комитет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства того вечера.*- (имя изменено)