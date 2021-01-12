- Важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа\\", - поставил задачу на 2021 год министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании в военном ведомстве.Министр напомнил, что \\"Верховный Главнокомандующий высоко оценил достигнутые результаты и определил ключевые задачи на предстоящий период\\".- Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокую боеготовность ядерной триады и развивать ее составляющие. Другая важная задача, по оценке министра – развитие военной науки и внедрение новых способов применения войск. При этом нужно исходить из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах, - отметил Шойгу.Глава военного ведомства подчеркнул, что в боевой учебе военнослужащим предстоит \\"шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления\\", а командованию необходимо \\"продолжить работать над совершенствованием системы социальной защищенности военнослужащих, в том числе – в части денежного довольствия и жилищного обеспечения\\".Напомним, в декабре прошлого года Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности Вооруженных Сил выросли на 13%. А ядерная триада (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы - прим.Ред.) гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание.Министр также отметил, что доля нового и модернизированного вооружения в 2020 году доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.