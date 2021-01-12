-...Геннадий Григорьевич, по моей информации, вы только что вернулись из Киргизии, где были на выборах президента. Это правда?- Истинная правда.- То есть, вы были на своей малой родине, - там, где родились?- Погоди ты. Это - не главное.7 января вечером мы вылетели из Москвы, и утром 8-го были на месте. И до середины дня, 10 января, работали в рамках выборного процесса, когда киргизский народ определялся со своей будущей судьбой.- Какое впечатление от выборов?- Они прошли спокойно, никаких протестных волнений не было.Садыр Жапаров избран президентом - за него проголосовали почти 80 процентов избирателей. Он также возглавит и правительство.Там были не только выборы президента, но и проводился референдум. Решался вопрос - какая форма правления будет в дальнейшем преобладать в стране. Президентская, парламентско-президентская? И народ постановил, что форма правления – президентская.- Вы находились там - как представитель Госдумы России?- Я был наблюдателем от ОБСЕ. Есть такая практика, из парламентов стран Европы формируется делегация наблюдателей - в ее составе были представители и из капиталистического лагеря, как мы их по-старому называем, и бывшие наши.- А кроме выборов...- С министром здравоохранения Киргизии, его заместителями я обсудил актуальные проблемы.Мне удалось встретиться и с представителями науки - в Киргизско-российском славянском университете, в Киргизской государственной медицинской академии...- И вам там вручили мантию Почетного профессора.- Да, было такое дело.- Удалось ли с главой республики пообщаться?- Выборы только завершились. Инаугурации избранного президента еще не было. Он пока не вступил в должность. Это будет в конце января, скорее всего.- А встречался я с исполняющим обязанности президента. По конституции Киргизии, эту должность исполняет действующий глава законодательной власти (Жогорку Кенеша) - Талант Мамытов.Поездка была плодотворная.- У нас болит душа за Киргизию. Успокоится ли у них после выборов?- Для меня этот вопрос был главным, в том числе - и с учетом личных причин. (Геннадий Онищенко имеет ввиду то, что он - родом из Киргизии. - А.Г.)Киргизия сегодня является, и это признают все наднациональные институты, страной с реальным гражданским обществом. Я бы хотел пожелать народу Кыргызстана достичь консенсуса в самых сложных вопросах, сохранить статус реально демократического государства, которое бы двигалось эволюционно по пути развития своей экономики, политики.Я вернулся в Москву с надеждой - теперь там наступит стабильность.ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ ПОЛИТИК- Геннадий Григорьевич!Вы только за выборами наблюдали в Киргизии?- Я побывал на юге страны. Кыргызстан сегодня делится четко на две половины – юг и север. Там есть, в полном смысле, «дорога жизни», единственная экономически действующая артерия. Это дорога через перевал, которая находится на высоте более трех тысяч метров.- В своем ауле вам удалось побывать?- Я в аулах не жил. А детство провёл на рудниках. Это атомный рудник и - по добыче серы. Потому что мои родители были связаны с укреплением ядерного щита нашей страны. В послевоенное время там добывали атомную руду, серу, чтобы делать порох для нашей армии.Ходят легенды, что первая атомная бомба, которую мы испытали, была сделана из урана, добытого на территории Киргизии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС тюремных нар в кресло президента - Киргизию возглавил местный «Чавес»«Начальником Кыргызстана» избран человек, еще осенью сидевший за решеткой (подробности)Семен Багдасаров: Смена президента в Киргизии угрозы нашим военным объектам не создастИзменят ли результаты досрочных выборов в южной республике отношения с Россией (подробности)