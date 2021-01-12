Какая пенсия была бы для вас достойной? Такой вопрос аналитики SuperJob задали 3200 совершеннолетним респондентам в городах с населением более 500 тысяч человек. В среднем, каждый хотел бы в старости получать от государства около 40 тысяч рублей ежемесячно. Самые большие запросы традиционно у москвичей и петербуржцев — 44,5 и 43,5 тыс. рублей соответственно. Самые скромные пожелания у жителей Набережных Челнов и Ярославля— 35,1 и 35,3 тыс. руб.Напомним, что, по данным Росстата на 2020 год, средняя пенсия составляет 14,9 тыс. руб. Поэтому пенсию как основной источник дохода в пожилом возрасте рассматривает только четверть россиян. Каждый третий планирует подрабатывать в старости. У 12% помимо регулярных денежных выплат к 60-65 годам будут собственные сбережения. И только 2% надеются на помощь детей. На отпрысков практически не рассчитывали и ранее. А на собственные накопления 10 лет назад планировало жить вдвое больше россиян.КОНКРЕТНОКак вы считаете, каким будет основной источник вашего дохода по достижении пенсионного возрастаРабота/подработка — 27%Государственная пенсия — 25%Личные сбережения — 12%Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды — 3%Дети — 2%Затрудняюсь ответить — 24%По данным SuperJob. Опрошено 1600 человек по всей России. ВОПРОС К ЧИТАТЕЛЯМ А на какую пенсию рассчитываете вы? Делитесь в комментариях!