Один из вопросов, который возник у многих, наблюдавших 11 января за встречей в Кремле Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, - а как обеспечивалась безопасность президента России? Путин не только здоровался за руку с обоими лидерами, но и даже обнялся с каждым их них. А как же коронавирус?Как рассказывал журналистам еще в прошлом году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, во время пандемии были выработаны несколько механизмов защиты Путина. Один из самых эффективных - тестирование и двухнедельный карантин. Так, например, журналистам, работавшим в Ново-Огарево во время декабрьской Большой пресс-конференции президента, пришлось отбыть эти две недели в спецгостинице. Но ведь не могут быть на карантине два лидера независимых стран?Загадку раскрыл сам спикер Кремля, рассказавший, что для безопасности Путина российские медики накануне встречи в Кремле вылетали специально для тестирования в Баку и Ереван.- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил мне, что группы российских медиков вылетали к тому и другому (Алиеву и Пашиняну, - ред.) накануне встречи в Москве, но зачем — рассказать отказался, сославшись на то, что он в отпуске до 16 января, - пишет журналист Кремлевского пула и «Коммерсанта» Андрей Колесников. - Впрочем, не трудно предположить зачем. Вряд ли российские специалисты доверились бы мастерству армянских и азербайджанских коллег и результатам их анализов на выявление коронавируса и антител. Они должны были сделать собственные анализы. И результаты их, видимо, удовлетворили.Таким образом участники переговоров могли не беспокоиться о здоровье.