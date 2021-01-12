Коронавирус уже целый год доказывает миру, что пока бушует пандемия, лучше ничего грандиозного не планировать. И трагическая история 26-летней жительницы ЮАР Зои Фрэшуотер тому доказательство.Девушка вместе с женихом решила отметить свадьбу 25 декабря, в католическое Рождество. Пара была знакома с детства. Они были неразлучны с 11 лет. Зоя, да и вся родня жениха и невесты, искренне верила, что им уготовано провести всю жизнь вместе.Ничто не предвещало беды, как за неделю до торжества невеста заразилась коронавирусом. Следом за ней - 63-летний отец и 52-летняя мать. Поначалу Зоя не придала значения болезни, решила, что просто устала, повлиял стресс из-за подготовки к свадьбе. Но на всякий случай семья решила сдать тест на коронавирус и тот оказался положительным у всех троих.Врачи, обследовав семью, отправили мать Зои в больницу. Ее состояние вызывало больше опасения. Но через три дня был госпитализирован отец. А следом в клинике оказалась и сама Зои.Семья умирала по очереди - первым отец - 23 декабря, через сутки мать. Зои Фрэшуотер умерла за несколько часов до своей свадьбы, 24 декабря.На сегодня в ЮАР выявлено более 1,2 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали более 33 тысяч пациентов.