Министр просвещения Сергей Кравцов, докладывая президенту Владимиру Путину об итогах 2020 года, еще раз заверил всех родителей российских школьников, что никто переводить отечественные школы на постоянное дистанционное обучение не собирается.- Это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение, - сказал министр. - Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное.Хотя благодаря пандемии создание в стране цифровой образовательной среды, которая дополняет традиционное обучение, существенно ускорилось.- Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей, - рассказал Кравцов. - Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами.О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ- В прошлом году построено 828 детских садов на 122 тысячи мест, в 2021 году построим 767 детских садов.- В прошлом году построили 277 школ на 169 тысяч мест. С этого года начнем четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1 миллион 200 тысяч новых мест.- В прошлом году снизили бюрократическую отчетность для учителей.- С этого года вводится единая система подготовки педагогических работников.- 810 тысяч классных руководителей с 1 сентября получают доплаты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтобалльников станет меньше: ЕГЭ хотят усложнить к 2022 годуСредний балл по некоторым предметам снизится (подробности)