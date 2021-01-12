Голосовой помощник «Маруся», ICQ, «Госуслуги» и еще полтора десятка российских сервисов должны стоять на всех телефонах, которые будут продаваться в России. Иностранные приложения тоже можно ставить, но это по желанию производителя.Напомним, закон об обязательной предустановке на умные устройства российского программного обеспечения (софта) был принят еще в 2019 году. По мнению авторов закона, заграничные производители устанавливают на свои гаджеты только иностранный софт, а это не что иное, как недобросовестная конкуренция. В итоге российские пользователи предпочитают пользоваться «Фейсбуком» вместо «Одноклассников», Гуглом вместо Яндекса, и даже (страшно подумать!) забросили родную «Аську» ради «ВотсАппа» заморского.Изменения вступят в силу 1 апреля – именно с этой даты на всех смартфонах, компьютерах, планшетах и «умных» телевизорах, которые продаются в России, должны стоять отечественные программы и приложения. Но что это за софт, до сих пор было не ясно. И вот правительство опубликовало распоряжение, где уточнен перечень этих программ и приложений. Как поясняет Минцифры, в список попали только те российские сервисы, которыми в прошлом году пользовались не меньше 500 тысяч человек. Среди них - поисковик и браузер от «Яндекса», почта и новости от Mail.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».Список не окончательный: раз в год он будет обновляться и в него будут включать российский софт, набравший популярность за последнее время. Обязанность по установке софта на новые устройства возложена на производителей и поставщиков.- Стремление к цифровому суверенитету - это хорошо. Но навязывание отечественных сервисов, принудительная установка этих приложений еще не означает, что ими будут пользоваться. А для многих покупателей предустановка такого количества сервисов - явный минус, - считает Сергей Половников, руководитель аналитического агентства Content Review. - Производители не станут увеличивать объем памяти устройств для того, чтобы устанавливать все эти приложения. Пользователям будет доступно меньше памяти – соответственно, потребительские качества телефонов и телевизоров ухудшатся. Мы уже проходили это 20 лет назад, когда на каждом новом ноутбуке стояло гигантское количество программ, которые мешали нормальной работе. Тогда даже появилась услуга «чистка компьютера перед использованием». Кроме того, любая попытка что-то навязать вызывает противодействие. Поэтому я думаю, что такие меры продвижения отечественного софта могут оттолкнуть некоторых пользователей, заставят их искать альтернативы. Как говорил Мао Цзедун, пусть цветут сто цветов, пусть соревнуются сто учений. Не надо засовывать эти цветы людям в руки, рынок все расставит по своим местам. Люди все равно будут пользоваться теми программами, которые им больше нравятся.ЗНАЙ!Вот какой софт будет стоять на смартфонах:• Яндекс.Браузер• Поисковик «Яндекс»• Яндекс.Карты• Яндекс.Диск• Почта Mail.ru• Новости Mail.ru• Голосовой ассистент «Маруся»• ICQ• ВКонтакте• Одноклассники• OK Live• Госуслуги• МойОфис Документы• Applist.ru• MirPay (только для устройств с Android)• Kaspersky Internet Security (только для устройств с Android)А вот перечень программ, которые должны быть установлены на «умных» телевизорах:• Поисковик «Яндекс»• Wink• Первый• НТВ• КиноПоиск• Okko• Ivi• More.tv• Premier• Смотрим• StartЧто касается компьютеров и ноутбуков, то на них нужно установить только одну программу - МойОфис Стандартный (Домашняя версия).