Под наблюдением врачей находятся на 9,3% меньше россиян с ковидом, чем на прошлой неделе. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник, 12 января.В больницах от COVID-19 сейчас лечатся 215 тысяч пациентов. Еще 870 тысяч человек проходят лечение дома. По словам Мурашко, благодаря тому, что в новогодние праздники пациентов «своевременно выписывали из стационаров» удалось избежать проблем с госпитализациями. 23% больничных коек для пациентов с коронавирусом сейчас свободны.Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в первые 10 дней 2021 года наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Суточный показатель заболеваемости снижается. По словам Поповой, в новогодние праздники был усилен контроль за людьми, признанными «контактными» по коронавирусу.- Сегодня под наблюдением находятся 905 тысяч человек, это фактически на одного инфицированного три контактных, - заметила Попова.Она также рассказала, что в последнее время сменился характер звонков, поступающих на горячую линию Роспотребнадзора.- Это в основном уже не тревожные звонки: «Что мне делать?», а вопросы «Как мне защититься?».- Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул, большой пассажиропоток был в аэропортах, на вокзалах, многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры, - поручил премьер Михаил Мишустин.Он отметил, что это касается как наличия мест в больницах, так и лекарств от ковида. В ответ Михаил Мурашко заверил, что проблем с лекарствами сейчас нет.