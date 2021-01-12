Современного зрителя не удивишь компьютерными спецэффектами, с помощью которых нарисовать на экране можно что угодно. А вот реальная жизнь, представленная в виде увлекательного фильма, - событие для нашего кинопроката куда более редкое. Именно поэтому ни в коем случае нельзя пропустить премьеру документального фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы», ставшего детищем кинокомпании «Централ Партнершип», медиагруппы «Красный квадрат» и Первого канала. Фильм снимался около пяти лет, для работы надо ним понадобилось 14 сложнейших экспедиций, но результат того стоил - итогом кропотливого труда стал уникальный кинорассказ о юной красавице-нерпе по имени Юма, решившей отправится в необычное путешествие по Байкалу.Свыше 180 часов отснятого материала позволили авторам проследить жизнь Юмы практически от рождения до момента, когда она, окрепнув и осмелев, решается на вояж на далекие Ушканьи острова. Все самое яркое и важное из того, что удалось зафиксировать операторам, превратилось в живой и динамичный 64-минутный фильм, оторваться от которого решительно невозможно. Потрясающие съемки, в том числе и подводные, новейшие технологии, позволяющие сделать кинокартинку невероятно естественной и и насыщенной, никого не смогут оставить равнодушным. А легко узнаваемые голоса народных артистов России Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой, выступающих в проекте в качестве рассказчиков, помогут создать уютную атмосферу, столь важную для семейного похода в кино.Особую роль в фильме создатели отвели музыкальному сопровождению, выбрав в качестве аккомпанемента приключений Юмы произведения Петра Ильича Чайковского. Ну а зрителей, предпочитающих классике современные ритмы, наверняка порадует написанная специально для фильма композиция популярного рэпера Басты.Картина «Байкал. Удивительные приключения Юмы» выйдет в широкий прокат 28 января.