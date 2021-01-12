ВЕРА В КРИПТОВАЛЮТУВо что надо было вкладываться? Эксперты определили самые выгодные активы 2020-го. Заработать можно было на большинстве инструментов, как рисковых, так и стандартных. Выиграли как те, кто купил подешевевшие акции и угадал с курсом валют, так и те, кто просто пережидал пандемию, сделав вложения в самом начале года. Какие из финансовых инструментов оказалась наиболее и наименее доходными? Аналитическая служба FinExpertiza составила рейтинг, посчитав какой рублевый доход можно было получить от вложения в них 100 тысяч рублей.В шоколаде оказались те, кто в очередной раз поверили в биткоин. Купившие на сотню тысяч криптовалюту в январе 2020-го смогли к концу декабря получить 354 тысяч рублей прибыли. Поставившие на золото ту же сумму заработали 43 тысячи рублей, а иностранные акции принесли инвесторам около 41 тысяч рублей (подробнее — см. КОНКРЕТНО).ПОЖИРАЮЩАЯ ИНФЛЯЦИЯГлавным разочарованием вкладчиков эксперты FinExpertiza признали самый консервативный и популярный у россиян способ сбережений рублевый депозит. Самый привычный и понятный финансовый инструмент (сроком от 12 мес.) в начале года показывал доходность до 7,3%. Значит, отправив на рублевый вклад 100 тыс. руб. в начале 2020-го можно было заработать максимум 7,3 тыс. руб. Но с учетом инфляции в 4,9% реальная доходность депозита в рублях составила всего 2,4%.Кроме того, Центробанк в течение полугода опустил ключевую ставку до рекордных в истории страны 4,25%. А вслед за ЦБ ставки по вкладам таяли и в коммерческих банках. По большому счету, люди, кладя деньги под 3-5% не приумножали свои накопления, а лишь хранили их в банковских сейфах.Это и сподвигло россиян уходить из банков на биржу, где почти вдвое увеличилось число розничных инвесторов. Более или менее прилично заработать удалось практически всем.- В марте произошло рекордное падение фондовых рынков, которое еще в начале года никто не мог и вообразить, инвесторов по всему миру охватила паника, - объясняют аналитики. - Рубль, пикировавший вслед за обрушившимися ценами на нефть после развала сделки ОПЕК+, показал один из худших результатов среди мировых валют. Однако шторм на финансовых рынках оказался недолгим. Мировые центробанки опустили ставки до исторических минимумов, запустили печатный станок, предоставив рынкам беспрецедентный поток ликвидности, тем самым поддержав просевшие активы. После завершения президентских выборов в США и объявления о создании вакцин против коронавируса в ноябре на волне позитивных настроений на рынках началось мощнейшее ралли. В результате фондовые индексы отыграли весенний провал и стали обновлять максимумы: рекордное падение сменилось рекордным ростом.КОНКРЕТНОДоходность вложения 100 тыс. руб. за 2020 год номинальная / реальная:Биткоин +354 тыс. руб. / 349,1%Золото +43,3 тыс. руб. / +38,4%Иностранные акции +40,7 тыс. руб. / +35,8%Вклад в евро +32,2 тыс. руб. / +27,3%Наличные евро +32 тыс. руб. / +27,1%Вклад в долларах +22,2 тыс. руб. / +17,3%Наличные доллары +19,9 тыс. руб. / +15%Российские акции +12,8 тыс. руб. / +7,9%ОФЗ (Облигации федерального займа) +8,5 тыс. руб. / +3,6%Корпоративные облигации +8,2 тыс. руб. / +3,3%Вклад в рублях +7,3 тыс. руб. / +2,4%По данным FinExpertiza.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКриптобезумие: Почему снова дорожает биткоинСтоит ли вкладывать деньги в криптовалюты (подробности)