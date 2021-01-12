Имя Светланы Светличной опять на слуху. На этот раз со знаменитой актрисой все в порядке - ей не пробивал голову софит и ее не травили ртутью. Поводом к новому жуткому скандалу послужили слухи о романтических отношениях 80-летней звезды экрана с молодым актером Иваном Николаевым.Светлана Светличная не так давно рассказала об отношениях с молодым актером и ведущим Иваном Николаевым. Артистка назвала 37-летнего мужчину, годящегося ей во внуки, своей \\"главной защитой\\". Она также отметила, что души в нем не чает. \\"Для меня он - родственная душа. Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Могу их даже чмокнуть! Что касается Вани, то он - моя главная защита\\", - цитирует ее Собеседник.Ru.По словам звезды, с годами к ней пришла мудрость. \\"Я стала понимать, что любая женщина, да еще в моем возрасте, нуждается в защите и опоре, которая позволяет в непростых моментах широко расправить плечи...\\", - добавила актриса.Данные заявления знаменитости светские хроникеры посчитали признанием актрисы в том, что у нее роман с молодым красавцем. Даже поползли слухи о скорой свадьбе Светличной и Николаева. А ведь между ними огромная разница в возрасте. Когда артистка сводила с ума советских мужчин, танцуя под песню \\"Помоги мне\\" в фильме \\"Бриллиантовая рука\\", Иван даже не родился.Николаев был настолько возмущен грязными сплетнями, что решил прокомментировать скандальную информацию. Артист категорично заявил, что ни о какой свадьбе и речи не идет. Он объяснил, что со Светланой Афанасьевной они давно знакомы.\\"Мне друзья уже 25 раз присылают статью омерзительную совершенно по поводу того, что я состою в отношениях со Светланой Афанасьевной Светличной, которая является моей коллегой. Более 12 лет мы снимались с ней в кино. Мы поддерживаем дружеские отношения. Она мне старший боевой товарищ в нелегком актерском деле\\", - заявил молодой человек в блоге.Он также отметил, что Светличная никогда и ничего не говорила про романтические отношения с ним. Также артист дал понять, что у него нет и в помине меркантильного интереса в отношении 80-летней кинодивы. \\"Сравнивать меня с Прохором Шаляпиным и того, что я жду какую-то квартиру, какого-то наследства от нее - это гадко, мерзко и низко. В это может поверить только сумасшедший человек\\", - резюмировал актер.