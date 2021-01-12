После своей восхитительной победы на «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов получил несколько дней отпуска. Его девушка, тоже лыжница Анна Жеребятова, которая еще в 2020 году объявила об их предстоящей свадьбе, выставила в Инстаграме фото с их совместного отдыха. Снимок сделан в пятизвездочном отеле Weinegg, который расположен в итальянской провинции Трентино, недалеко от того места где, финишировала престижная гонка «Тур де Ски». Обычный номер в этом отеле с прекрасным видом на горы стоит 400 евро в сутки. Впрочем, Большунов себе это может позволить, ведь за победу в лыжной многодневке он заработал 92 400 евро.А тем временем, отец лыжника Александр Большунов-старший выложил на снегу у себя дома огромный силуэт в виде приза – пирамидки, который получает победитель «Тур де Ски» на вершине финального подъема. Любопытно, что маленькая точка на вершине пирамиды – это любимый пес Большуного Фалун, прозванный по месту, где одержал Александр свою первую крупную победу - выиграл масс-старт в 2018 году.Но, похоже, что пес увидит своего хозяина только весной. Ведь скоро продолжатся этапы Кубка мира, а в конце февраля в немецком Оберстдорфе состоится и чемпионат мира по лыжным видам спорта. И Большунов, наряду с норвежцем Клебо, считается главным фаворитом этих соревнований. Зато, уже почти ясно, что Большунов вернется домой со вторым Хрустальным глобусом. Ведь после восьми призовых этапов «Тур де Ски» (Большунов пять этапов выиграл, дважды был вторым и один раз третьим) Александр лидирует в общем зачете Кубка мира с огромным отрывом.Лыжные гонки. Кубок мираМужчины. Общий зачёт (после 20-и гонок из 33-х).1. Александр Большунов – 1297 очков.2. Иван Якимушкин (оба – Россия) – 631.3. Морис Монифика (Франция) – 588.4. Андрей Мельниченко – 562.5. Артём Мальцев – 525.6. Евгений Белов – 519...8. Денис Спицов – 485.9. Алексей Червоткин – 363...12. Илья Семиков – 302...17. Глеб Ретивых – 258...22. Александр Терентьев – 184...46. Илья Порошкин – 78...79. Ермил Вокуев (все – Россия) – 16.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольшая победа Большунова: Российский лыжник второй год подряд выиграл гонку «Тур де Ски»Спортсмен теперь лидирует и в общем зачете Кубка мира, идя к своему второму Хрустальному глобусу (подробности)Большунов назвал условие, при котором он уйдет в биатлонЛучший лыжник страны последних лет ответил на вопрос о возможной смене вида спорта (подробности)