Умер психиатр Михаил Виноградов, мой добрый знакомый, который много раз выручал меня с комментариями про серийных маньяков. Я была у него дома, в старой московской квартире на Аэропорте - а это дорогого стоит, когда тебя допускают в дом... так и герои редко поступают, а уж эксперты...Михаил Викторович был полковник и экстрасенс, в 80-е он начал сотрудничать с отделом КГБ СССР, занимавшийся паранормальными явлениями, или, как он говорил, «с конторкой».Любопытно: он упоминал об этом факте биографии на каждой встрече, но ни разу не сказал БОЛЬШЕГО, как я ни просила нормальное интервью. Только сияющая улыбка: «Не нужно об этом говорить».В какой-то момент я даже подумала, что эксперт свистит, дурит журналистов, потому что голословно о таких вещах...Потом попала в Томск к исследователю полтергейстов Виктору Фефелову, и он подтвердил: в 80-е Виноградов приезжал к ним в НИИЦ перенимать опыт, так что в советской тусовке аномальщиков полковник был точно. Я стала называть его «главным по тарелочкам».Потом Михаил Викторович связался с «Битвой экстрасенсов», создал коммерческий центр, занимавшийся розыском пропавших и целительством, куда принимал на работу участников шоу, показавших результат, и это, с одной стороны, было логично - а где ещё отбирать сотрудников со специфическими талантами? - а, с другой, ведьмы в театральном гриме смотрелись дико рядом с умницей психиатром.Да-да, они и на работу так ходили, как на телешоу, с чёрными ногтями и в перстнях с черепами, выглядело это, как стандартный магический салон 90-х: приворот-отворот, карты Таро.Виноградов окончательно для многих стал мошенником, такой уж имидж у передачи.Рассказывал, что за помощью к нему в центр обращается СК - но подробности уголовных дел публиковать отказывался: «Это сугубо негласно». Опять...Так и ушёл непрочитанной книгой, которую я столько лет силилась открыть, чтобы написать историю исследования магии спецслужбами - а человек решил остаться загадкой и не дал.Легкой дороги вам, Михаил Викторович, туда, куда вы идёте. Мы с вами знаем, что здесь - не вся жизнь. Есть другая.