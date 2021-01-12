Семь лет назад опрос среди 1200 российских блогеров ( да, уже тогда они существовали и были весьма активны) показал удивительную вещь. Две трети опрошенных (людей весьма продвинутых) заявили, что если из Мавзолея Ленина уберут тело вождя мировой революции, это ничего не изменит — в нашей жизни.Четыре года назад Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предложил согражданам высказаться на тему перезахоронения Ильича. И тут уже почти две трети из более чем 1600 респондентов в 70 городах и поселках страны склонились к тому, что основателя Советского государства надо бы предать земле. Причем 36% посчитали, что тянуть с этим не стоит. А 24% сочли, что вынос тела необходим — но лишь когда поколение, которому Ленин дорог, уйдет.Наконец, минувшей осенью Союз архитекторов России объявил было конкурс на лучшую концепцию использование мавзолея, как памятника истории и культуры федерального значения — на тот случай, если единственный его «постоялец» покинет свое вековое ложе. Но под давлением «прогрессивной общественности» (в основном - левого толка) архитекторы дали задний ход.И вот накануне 2021-го года в сети появляется ролик «Невыносимое выносимо». Который буквально за десять дней набрал более 200 тысяч просмотров в Ютубе и свыше трех миллионов(!) во ВКонтакте. Тысячи людей оставили свои комментарии к короткому видеосюжету, тема которого, как выяснилось, продолжает волновать многих и многих в нашей стране.Ролик короткий — всего две минуты. Но это такой качественно снятый мини-фильм о большой семье, которая за огромным столом перед телеэкраном встречает наступающий Новый год. И когда изображение Мавзолея вдруг подернулось рябью, вызвав различную реакцию взрослых, единственный за столом ребенок предложил погадать по книге. Из почти антикварного книжного шкафа девочка вытаскивает томик Ленина из многотомного собрания сочинений вождя. Явно прилежная ученица открывает названную мамой страницу. И начинает читать 16-ю снизу строчку : «Расстрелять… По телефону… Согласовать с товарищами...».Дитя 21-го века ничего не понимает. Почему — расстрелять? Как это — по телефону? Откуда такая решительная жестокость? А ее родители, дяди и тети, дедушки и бабушки словно теряют дар речи. И изменяются в лице. И отставляют в сторону бокалы с шампанским — советским. И отодвигают тарелки с оливье — советским. И опускают глаза. Словно им за что-то или за кого-то стыдно.На теплое новогоднее семейное застолье словно кто-то буквально за секунды набросил колючую, душную, старую шаль - цитатами человека, что век недвижим в мавзолее под бой курантов на башне, где орлы вновь сменили звезды.Вряд ли младший член семьи уже учила в школе — кто этот человек из тяжелых темносиних сочинений, что лежит в самом центре ее страны. А старшие, казалось, и забывать уже начали.Но нет. Идут годы и десятилетия, меняется название страны, ее общественно-политический строй и ее лидеры — не меняется только место Ленина.Почему? На этот вопрос существуют разные ответы. 22 года назад тогдашний президент Борис Ельцин поручил тогдашнему премьеру Сергею Степашину снести мавзолей. Но после короткой, но жаркой дискуссии махнул на свою затею рукой.Посмотрите «Невыносимое выносимо». Может быть, вы найдете свой ответ на вопрос, который он ставит...