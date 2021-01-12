Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», дочернее предприятие нефтяной компании «Роснефть», по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке открыла новое крупное газоконденсатное месторождение. Специалисты подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения, а также его значительный потенциал для дальнейшей доразведки. Госкомиссия по запасам поставила на баланс более 75 млрд м3 газа и 1,4 млн тонн газового конденсата.Обратим внимание, что «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» разрабатывает 10 лицензионных участков, расположенных в Якутии. Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.Новое месторождение названо именем Ивана Николаевича Кульбертинова – одного из героев Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии.«Роснефть» силами дочернего предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» развивает масштабные геологоразведочные работы на территории республики Якутия. За два года удалось открыть три месторождения. Эксперты отмечают, что высокая эффективность геологоразведочных работ достигается за счет применения самых передовых технологий, комплексного подхода к ведению геологоразведочных работ, эффективного взаимодействия геологов «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «РН-Эксплорейшн» со специалистами института «РН-КрасноярскНИПИнефть», который также входит в научно-проектный комплекс «Роснефти».