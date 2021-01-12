ДУМАЛИ, БУДЕТ ХУЖЕПожалуй, главный итог прошлого года для российского авторынка можно подвести фразой «покупали - и слава богу». Ведь весной, когда началась пандемия, эксперты в один голос пророчили авторынку катастрофическое падение. Но вот год закончился, аналитики Яндекса подсчитали результаты и объявили: спрос на новые и подержанные авто в 2020-м снизился на 7,7% по сравнению с 2019-м. Да, слабенько. Но все же не катастрофа - с учетом того, что это был за год.Причина такого высокого (по кризисным меркам) спроса проста. Несмотря на то, что миллионы россиян потеряли в доходах или остались без работы, часть соотечественников именно в 2020 году решила вложить свои сбережения во что-то ценное. Кому-то хватило на квартиры, которые в прошлом году отрывали с руками, кому-то - на машины. Причем продажи некоторых авто в минувшем году вообще побили рекорды. Например, в октябре в России продали 588 тысяч машин с пробегом - это самый высокий результат за 5 лет. А число машин, впервые зарегистрированных в России, выросло на 22,7% - это лучший показатель за два года.ЗАПАХЛО ДЕФИЦИТОМЦены на машины в минувшем году скакнули на 10%. Причины подорожания тоже понятны: ослабление рубля и ажиотажный спрос, особенно во второй половине года. Дело едва не дошло до дефицита, популярные модели практически исчезли из автосалонов.Из дорогих авто премиум-брендов больше всего подорожали Mercedes-Benz (+25%), Jeep (+17%) и Cadillac (+13%).Из более доступных марок в цене выросли японский Nissan (+17%), китайский Changan (+15,5%) и француз Citroen (+12,4%). Самые популярные у россиян автобренды подорожали умеренно: Lada - на 5,8%, Hyundai - на 5,6%, Kia - на 9,1%.Подержанные автомобили дорожали не так сильно, как новые: по данным Авто.ру, средний рост цен на машины с пробегом за прошлый год - всего 5%. Больше всех на «вторичном авторынке» подорожали Mercedes-Benz CLA и G-класса (+31%), Volkswagen Tiguan (+23%) и Lexus RX (+20,3%). А многие популярные подержанные модели в 2020 году оказались даже дороже, чем они стоили три года назад, когда были новыми.Интересно, что ценник подрос на советские машины – похоже, они постепенно переходят из разряда старья в категорию раритета. Так, ГАЗ 31029 («Волга») подорожал на 50%, ВАЗ 2101 («Жигули) - на 32,4%, а легендарный ЗАЗ 968 («Запорожец») - на 29,4. Просто для сравнения: золото, которое считается чуть ли не главным активом для инвестиций в кризисные времена, за прошлый год прибавило в цене 25%. Вы все еще сомневаетесь, в какие активы вкладывать деньги?Что касается самых продаваемых моделей машин, то здесь лидер не меняется уже несколько лет. По итогам года на Авто.ру Lada Granta стала самой популярной в категории как новых, так и подержанных машин.ТОЛЬКО ЦИФРЫТоп-5 самых продаваемых новых автомобилей в РФ1. Lada Granta2. Vesta3. Hyundai Creta4. Hyundai Solaris5. Volkswagen PoloТоп-5 самых продаваемых подержанных автомобилей1. Lada Granta2. Ford Focus3. Lada Priora4. Lada 21145. Lada 4x4По данным Авто.ру.