Избранная в ноябре 2020-го новым президентом Молдовы Майя Санду, вступившая в должность 24 декабря 2020-го, свой первый международный визит после инаугурации решила нанести в столицу соседней Украины. Причем 470 километров, разделяющие 700-тысячный Кишинев и трехмиллионный Киев, глава маленькой южной республики решила преодолеть не самолетом, а по шоссе. На двух микроавтобусах. Вместо 45 минут перелета Санду затратила на дорогу около 7 часов. Как будто из соображений экономии. Но в реальности обошлась первая официальная загранпоездка в несколько раз дороже, чем если бы молдавский президент поспешила навстречу украинскому коллегу авиалайнером.42-летний Владимир Зеленский так обрадовался визиту 48-летней Майи Санду, что в соцсетях сообщил и о том, что она приветствовала почетный караул возгласом «Слава Украине!». И о том, что коллега с юго-запада сразу заявила о том, что Крым — украинский. Да и вообще предстала дамой, приятной во всех отношениях.За комментарием kp.ru обратилась к директору Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому.- Почему Санду первым делом отправилась не в Брюссель или в Вашингтон, а в Киев?- Визит главы Молдовы в столицу Украины— стратегический ход. У Кишинева и Киева есть «общий враг на востоке». Или, скорее, он есть у тех, кто рулит лидерами этих двух республик из Бухареста и Вашингтона. Санду, конечно же, дали понять, что она должна «дружить против Москвы».- И дружить именно с Украиной?- Конечно! В частности, для давления на Приднестровье. Дабы можно было как-то разморозить ситуацию с разделом бывшей Молдавской ССР на две части, одна из которых никак не контролируется Бухарестом — то есть Приднестровье.- Санду бесит самостоятельность Приднестровья?- Да. Лишь контролируемая Бухарестом часть Молдовы проголосовала за Санду — причем при поддержке многочисленной молдавской диаспоры, выехавшей за пределы республики на Запад. Урегулировать ситуацию с Приднестровьем новая глава Молдавии предполагает уже на условиях, которые ей сформулируют в Брюсселе и Вашингтоне, при участии Бухареста.- А что же тогда Киев может предложить сегодня Кишиневу, не имея собственных ресурсов?- Блокирование границ вокруг Молдовы для поставок из России в Приднестровье со стороны Украины — это уже немало. Трудности существуют. Напрямую грузам и людям из России в Тирасполь не добраться. А необходимость менять состав миротворцев есть. Да, тяжелыми самолетами можно что-то привезти — но это все-таки проблематично. При том это проблема не только для России, но и для Украины.- Для Украины-то почему?- Киев, двигаясь по пути своих «хотелок» (и «хотелок» внешних управляющих), создает для себя же нерешаемые проблемы. Одна из серьезнейших - вакцина против коронавируса. Отторжение российской вакцины увеличило число противников внешнего управления Украиной в самой стране. Возмущенных такой наглой моделью управления. И как -то особенно обострять проблему Приднестровья в пику Москве, что, возможно, хотели бы внешние управляющие — это как раз проблема уже и для Киева, нежелательная.- Увеличение давления со стороны Москвы?- Надо понимать: Россия до сих пор серьезных санкций против Украины так и не применила. Ну да, уменьшилось несколько количество газа, которое идет через украинскую газотранспортную систему. И любой выход за красные линии - они будут доведены до понимания украинского руководства. Каким бы тупым оно не было. Но, по-видимому, и они понимают - можно оказаться без газа вообще.- Но форс-мажор форс-мажору рознь.- Ну, пусть форс-мажор — вот сейчас начинаются замечательные морозы. И Украине что — замерзать без газа? Тогда нашему идиоту-президенту просто оторвут голову. Потому он должен себя вести как-то более взвешенно. И когда звучат призывы к формулам вроде «Слава Украине!» на такой международной встрече, пусть и несколько пародийной — не считаю, что к этому надо относиться всерьез.- Санду сразу заявила, что Кишинев никогда не признает Крым российским...- Это обязательная программа. Как она может от этого отойти? Она же пешка в чужой игре. Как иначе к ней относиться? На этом фоне поздравление Санду с избранием президентом со стороны Путина - это такая мягко-ироническая игра с этой женщиной. Все же прекрасно понимают — ты ничего не решаешь в своей стране.- Так все же, почему Санду в первый свой зарубежный визит поехала не в идеологически и генетически близкий Бухарест, а именно в Киев?- Это ничего не значит. Если она гражданка Румынии, зачем ей ехать в столицу? Она и так дома, практически. Кстати, третий президент независимой Украины Ющенко свой первый международный визит совершил в Москву — и что с того? Это ни о чем не говорит. У Санду была договоренность, что она первым делом приедет в Киев. Ну вот мы видим: разговаривают Зеленский и Санду. При том же ничего реально не решают! За них решения принимают американские посольства в Киеве и Кишиневе.А комментировать всякий бред, который несет по поводу этого визита наш президент, считаю, просто бессмысленно.- Кстати, Санду приезжала в Киев на машине, отказавшись от полета на самолете — вот это демократический президент, вот это экономия средств!- Не знаю, как подобные поступки видятся в Молдавии. Но там просто вынуждены воспринимать Санду как действующего игрока. Однако этот игрок работает под управлением. Она марионетка. И все же это понимают... Изображение такого демократизма, как поездка на машинах — это совсем глупо. Сколько она добиралась из Кишинева в Киев на машине — семь часов? И что и кому она этим доказала?