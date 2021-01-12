Ливанский суд выдал ордер на арест двух граждан России. Интерпол разыскивает владельца и капитана судна Rhosus - россиянина Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева. Их обвиняют в причастности к взрыву груза нитрата аммония (аммиачной селитры), который унес жизни 190 жителей Бейрута и привел к массовым разрушениям в городе. Пострадали тогда более 4 тысяч человек.По данным следствия, Rhosus в 2013 году должен был доставить 2750 тонн селитры из Батуми в Мозамбик. В пути Rhosus совершил заход в порт Ливана из-за технических неполадок. Там у него возникли трения с ливанскими таможенниками, которые нашли какие-то несоответствия в документах и запретили судну под молдавским флагом покидать порт.Когда Гречушкин остался без средств к существованию, он улетел в Хабаровск, оставив смешанный экипаж (состоял из украинцев и россиян), который там еще жил несколько месяцев. Когда моряки покинули эту гостеприимную страну, местные власти арестовали груз и переместили мешки с селитрой в неприспособленный для хранения химикатов ангар. Из-за повышенной влажности селитра за шесть лет пропитала песок под складом, который сдетонировал 4 августа 2020 года при сварочных работах.Ранее капитан судна Борис Прокошев рассказал российским журналистам, что он знал, что на борту находятся удобрения. Но и предположить не мог, что они могут привести к взрыву.\\"Так думал, что цель – удобрять поля. В документах это было указано\\", - заявил Прокошев.По словам моряка, после задержания судна все его помещения были заперты ливанскими таможенниками и команду на борт уже не пускали. Выходит, что всю ответственность за груз с 2013 года должна нести таможенная служба Ливана.Ливанский суд также разыскивает торговца из Португалии, который проводил оценку нитрата на складе №12 в ливанском порту в 2014 году и не предпринял необходимых мер для обеспечения безопасности.