Январь начался с бурных событий за океаном. Неделю назад сотни американцев, не согласных с итогами недавних президентских выборов, ненадолго захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Уходящий президент Дональд Трамп призвал их мирно разойтись. Несмотря на это, Твиттер и другие соцсети заблокировали странички политика (якобы за «призывы к насилию»), а крупнейшие СМИ открыто призывают к репрессиям против его сторонников. Что же за «исторический вирус» поселился в головах наших западных партнеров? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) поспорили публицист Олег Кашин и журналист «КП» Эдвард Чесноков.АМЕРИКА ПОВТОРЯЕТ ТО, ЧТО ПЕРЕЖИЛА РОССИЯЧесноков: Новый год начался с путча ГКЧП по-американски.Кашин: Я помню как современник, что это был орган из восьми человек. Вице-президент Советского Союза, министр обороны, глава КГБ, министр МВД… А в Америке кто ГКЧП?Чесноков: Речь не о персоналиях, а о похожести. 6 января 2021 года происходит абсолютно топорная провокация, никому не угрожающая попытка толпы зайти в Капитолий. Люди куражатся полчаса-час. И благополучно сливают протест. Зато демократическая общественность кричит: вот он, красно-коричневый жук, обнажил свои истинные усы! Давайте-ка на всякий случай развалим СССР, а всех «реваншистов» под шумок репрессируем…Кашин: Я люблю метафоры и отсылки к перестройке. Вы, молодой человек, вряд ли помните, но было такое прогремевшее событие - погром Центрального дома литераторов (ЦДЛ) в Москве в 1990 году.Чесноков: Почему же - помню. Я в Литинституте учился, мне старшие товарищи, очевидцы, рассказывали: там было собрание демократической общественности, но по тайному тоннелю откуда-то из-под земли выбежали молодчики и устроили…Кашин: А что устроили? Пришли с мегафоном и что-то прокричали. Не разбили ни одного окна. Это были отколовшиеся от общества «Память» люди во главе с Константином Осташвили-Смирновым. Которого за то, что он пришел с мегафоном в ЦДЛ и крикнул там антисемитский лозунг, посадили в тюрьму и нашли потом повешенным в 1991 году в Твери. И сейчас Соединенные Штаты повторяют то, что Россия уже пережила.Чесноков: С космической скоростью советизируются.40 ТЫСЯЧ ДОНОСОВКашин: Мы сейчас как французы в 1917 году, которые смотрят на «дикую Россию», где начинается то, что было у них в конце XVIII века. И понимают: Россия скоро придет к гильотинам, а у нас, французов, это уже было, мы этого не повторим.Чесноков: И затем мы придем к своим красным робеспьерам и бонапартам, к выяснению, кто тут самый правильный революционер. Кстати, ФБР получило за двое суток 40 тысяч доносов на «потенциальных террористов - сторонников Трампа».Кашин: Есть знаменитая фраза про то, «кто написал четыре миллиона доносов», это Сергей Довлатов. Через запятую с Довлатовым в моем сознании идут авторы чуть более молодого поколения, буквально его друзья - Вайль и Генис. Так вот, у Гениса в эти дни просто какое-то адское безумие. Умнейший, ироничнейший Генис пишет: «Теперь, когда начались аресты виновных, мы можем внимательно к ним присмотреться. И к тому, кто положил ноги на стол Нэнси Пелоси, и к тому, кто утащил кафедру спикера, и к тому, кто в татуировке с рогами, и к тому, кто сходил в сенатский туалет и нарочно не спустил там воду». Он призывает сажать людей за то, что они сходили в туалет!ТУТ - ПРОТЕСТУЮЩИЕ, И ТАМ - ПРОТЕСТУЮЩИЕ. А РАЗНИЦА ЕСТЬЧесноков: Примечательно, что с самым большим энтузиазмом расстрельные списки бросились составлять именно они. Либералы. И на Западе, и у нас.Кашин: Да, меня это поразило, поскольку конкретно эти люди учили нас всю жизнь смотреть на мир с таким скепсисом, отрицая любую тоталитарную парадигму. Теперь они оказываются первыми тоталитаристами. И еще поражает непоследовательность некоторых американцев. Вот экс-посол США в РФ Майкл Макфол в Твиттере хвалит белорусских протестующих и ругает американских.Чесноков: Они всех протестующих хвалили, кроме тех, кто с русскими флагами в Крыму, в Одессе и в Донбассе выходил.Кашин: Я об этом и говорю. Мы понимаем интуитивно разницу между одними и другими. Мы понимаем разницу между теми, кто был на майдане, и теми, кто был в Донецке.Чесноков: И теми, кто был в Минске, это тоже третье отдельное явление.Кашин: Да, мы понимаем разницу между августом 1991 года и октябрем 1993 года. Но почему тогда демократы и либералы сначала одни за тех, другие за этих, а потом наоборот? Почему для этих людей, которые связывают себя со всем лучшим, что есть в мировой культуре и политике, народ - источник демократии - делится на какие-то сорта?А ЧТО ЕВРОПА?Кашин: Эдвард, скажите мне, можно ли надеяться, что деградация, украинизация Соединенных Штатов позволит Европе стать последней защитницей той демократии, о которой мы мечтали в начале 1990-х годов?Чесноков: Нет, конечно. Я был 2 октября 2018 года в Берлине, пришел брать интервью в офис замглавы партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх. И оказалось, что за несколько часов до меня туда пришли «Антифа», левые боевики, они же потом в США митинги BLM заводили. Разбили окна, намалевали граффити: «Долой нациков!» А потом я зашел в соседнее кафе, а там на газетном стенде - совершенно другая реальность. Там одна за другой были выложены газеты с передовицами: страшные правые боевики, правый террор, нам не дают покоя жить «неофашисты» (так они называют людей с патриотическими взглядами наподобие Трампа или «Альтернативы для Германии»). Мы иногда ругаем Россию, я не говорю, что у нас все хорошо. Но по сравнению с тем, что на Западе сейчас, - это как Запад и солженицынский СССР на пике застоя. Только наоборот.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Это только начало массовых протестов\\": Что будет дальше в СШАГеворг Мирзаян – о дальнейшем развитии событий в Соединенных Штатах (подробности).Павлик Морозов по-американски: девушка сдала свою мать полиции, увидев ее среди штурмующих КапитолийХелена Дюк сделала это в отместку за то, что мать не позволяла ей участвовать в акциях BLM (подробности).Джон Болтон: Главная угроза — не эти толпы в Капитолии, а ТрампЖурналист «КП» побывал на закрытой лекции экс-советника Трампа по нацбезопасности (подробности).Байдена и Харрис обвинили в применении двойных стандартовИзбранные руководители США заявили, что полиции стало проще противостоять толпам протестующих (подробности).Адвокат Трампа: Импичмент может стать бомбой для Конституции СШАЗащитник президента уверен, что до отрешения от власти дело не дойдет (подробности).