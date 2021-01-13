Борис Ливанов и Михаил Ефремов - представители двух выдающихся актерских династий. У одного отец - Олег Ефремов, у второго - Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса. Оба отпрыска с детства снимались в кино. И оба оказалась виновны в смерти человека. Бориса Ливанова приговорили за «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего» (зарезал человека в пьяной новогодней потасовке в 2009 году) к 8 годам тюрьмы. Срок мотал в Россошанской колонии в Воронежской области. Спустя 4 с половиной года освободился условно-досрочно за хорошее поведение. Что он может посоветовать своему коллеге, тоже оказавшемуся на нарах?- Борис, ваш папа и адвокаты на суде настаивали, что это не вы убили, а вас подставили. Так же как адвокат Ефремова Пашаев убеждал, что это не актер был за рулем…- Учтите, что человек находится в ситуации, где не он управляет процессом, а управляют с воли за него - адвокаты и родственники. Я считал, что мне не нужны никакие адвокаты, просил, чтобы их не было. Видел, что они без конца злили судью. И думаю, что как раз из-за них мне и дали большой срок. Тут не нужны адвокаты никакие. Человек признает вину, и все. Такого шоу, как с Ефремовым, слава богу, у меня не было.- Ефремов сказал, что не помнит момент ДТП…- В это я верю. Могу сказать, что я тоже не помню, как все случилось. Психологи говорят, что бывают жизненные ситуации, когда мозг блокирует память, потому что это несовместимо с психикой человека. То, что случилось со мной, было шоком. Ведь я собирался заниматься детской мультипликацией, писал детские сказки. Убийство человека (хотя это была драка, поножовщина) ну никак не вписывалось в структуру моего отношения к самому себе. Мозг блокирует некоторые вещи, иначе их невозможно пережить.- Вас называли в тюрьме сыном Шерлока?- Нет. Когда вы попадаете в тюрьму, совершенно не важно, кто вы или кто ваш папа. Там человек начинает жизнь с нуля. То же будет и у Михаила Ефремова. Тюрьма, так же как и война, вскрывает суть человека.- Все-таки Ефремов из семьи, много сделавшей для страны…- Известные папы не делают нас какими-то другими. Скорее наоборот, поднимают планку, к которой нужно стремиться. Вы считаете, что Ефремов должен был выйти сухим из воды? Это было бы очень плохо для него самого в первую очередь. Его совесть бы сожрала! Такая история происходила с актером Владом Галкиным, который после своего дебоша остался на свободе. Но он не смог сам себя успокоить и быстро умер в результате. Если бы его посадили в тюрьму, он бы вышел с ощущением того, что свою вину частично искупил.Я перед тем, как попал в тюрьму, находился в очень плохом состоянии и думал покончить с собой, честно говоря. У меня было внутреннее ощущение, что пора заканчивать с этим всем. Я никак не понимал вообще, какого фига я не востребован. Я такой красивый, талантливый, и не востребован. Я совершенно спокойно работал бы на киностудии, на «Центрнаучфильме». Но эта система развалилась на моих глазах. А с новой системой я так и не смог сладить. Я долго находился в депрессии. И только благодаря колонии у меня мысли о самоубийстве закончились. Человек, который прошел тюрьму, будет до конца жизни радоваться тому, что трава около дома растет.- Вы в колонии чем занимались?- Я работал в клубе, мы готовили «Калину красную» - творческий фестиваль для заключенных. У меня там была телестудия. Мой приятель-летчик в колонии был чтецом в храме. Мне это было не с руки, я атеист. А вот Миша Ефремов - религиозный человек, и он вполне может найти отдушину, став чтецом. Ему это предложили. Он может обслуживать храм.КСТАТИ«Сочувствую не Мише, а семье Захаровых»- Можно посочувствовать Ефремову?- Нет. Сочувствую я семье Захаровых (родственникам погибшего. - Ред.). Считаю, то, что дальше будет происходить с Ефремовым, - только ему во благо. Миша эту ситуацию строил своими собственными руками. Наконец она произошла. Для него как для личности это хороший способ вернуться к самому себе.ТЕМ ВРЕМЕНЕМ\\"Я еще не созрел\\": Михаил Ефремов отказался просить президента о помилованииПетр Хархорин рассказал kp.ru, почему из четырех адвокатов в деле остались только двое, и о новой \\"европейской\\" услуге в колонии артиста - звонках по видеосвязи (подробности)Отчаявшийся алкоголик, разносящий взятки: Последняя роль Михаила Ефремова перед тюрьмой стала пророческойДебютный проект Петра Тодоровского выйдет в эфир в 2021 году (подробности)