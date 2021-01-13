В декабре 1945 года произошло событие, положившее начало изучению легендарного места в Атлантическом океане, ограниченном Бермудскими островами, Майами и Пуэрто-Рико. Широкой публике оно известно как Бермудский треугольник.Именно здесь 75 лет назад бесследно пропала пятерка американских торпедоносцев-бомбардировщиков - звено 19. Корабли исчезали здесь и ранее, но особое внимание на Саргассово море стали обращать только после сорок пятого года.Загадку Бермудского треугольника мы обсудили в совместной программе Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Гостем эфира стал профессор, доктор физико-математических наук, океанолог Владимир Жмур.Перелет не туда- Владимир Владимирович, вокруг Бермудского треугольника накручено много легенд. Инцидент 5 декабря 1945 года был все-таки или нет?- Да, был такой тренировочный полет звена 19, была и пропажа без вести 14 пилотов... Точнее, 27, если считать вместе со спасательным гидросамолетом.- Есть версия, что их похитил НЛО, ведь радиолюбители якобы перехватили странные фразы: «Мы опускаемся в белые воды…» и «Не следуйте за мной, они выглядят как выходцы из космоса...».- Проводилось тщательное расследование, и таких сведений в официальном отчете нет.- Теория заговора?- Официально - человеческий фактор. Четырьмя самолетами управляли зеленые курсанты. Опыт имел только командир звена. Но он совсем недавно получил назначение и не знал географии местности. И вот у него отказывает навигационное оборудование. Он пытается сориентироваться по солнцу и островам, допускает ошибку и направляет самолеты прочь от базы... Причем молодые летчики пытались возражать - у них-то гирокомпасы работали, но командир уперся. В итоге у бортов просто закончилось топливо и они упали в океан...- То есть в гибели торпедоносцев загадки нет?- В случае со звеном 19 - это абсолютно человеческий фактор. И трагедии не случилось бы, прислушайся командир к своим подчиненным. Но вот куда исчез гидросамолет, отправившийся на их поиски, - ответа нет.Море дьявола- Тогда и появилась легенда о Бермудском треугольнике?- Чуть позже - в 1951 году Эдвард Джонс, корреспондент «Ассошиэйтед пресс», в материале о пропаже звена 19 и подобных случаях назвал это место Морем дьявола. Но прижилось другое имя аномалии, предложенное в 1964 году писателем Винсентом Гадисом. Его работа так и называлась - «Смертельный Бермудский треугольник». С этого момента пошел вал статей и книг, в которых акцент делался на мистику. Особенно ярко это наблюдается в книге «Бермудский треугольник» Чарльза Берница. Как исследователь паранормальных явлений он нагнал в историю столько таинственности, что популярность этого места стала общемировой.Призрак корабля- Но реально же что-то таинственное там происходит…- Несомненно. Были случаи, когда бесследно исчезали суда, не подав сигнал SOS. Зафиксированы и более загадочные ситуации - появление в треугольнике кораблей-призраков. То есть судно полностью исправно, спокойно дрейфует, в кают-компании обед накрыт, в журнале строчка не дописана, а экипаж бесследно исчез.- В различных источниках утверждается, что последнее таинственное исчезновение зафиксировано в 1976 году.- Нет, это продолжается и сейчас. Правда, не в таких ужасающих масштабах. Несколько лет назад пропадали легкомоторные самолеты, люди исчезали с яхт…- Проклятое место!- Ну, по сравнению с другими точками Мирового океана, не такое уж и проклятое. С точки зрения статистики есть и пострашнее площадки. Просто Бермудский треугольник более распиарен. И не так накрыт системами слежения... Знаете, где больше всего происходит морских катастроф? В Ла-Манше! И это понятно - там колоссальное количество кораблей, своеобразная морская МКАД! Но никому в голову не придет назвать пролив проклятым местом. Просто там все на виду. Если корабль гибнет, то его видят. Даже если он не успел сообщить о проблеме.Подлый метан- Есть попытки объяснить загадки потусторонними силами: похищение судов пришельцами из космоса или жителями подводной Атлантиды, перемещение через пространственно-временные порталы...- О, это красиво, но антинаучно. Что же касается логичных объяснений, то их можно привести три.Одна из самых модных версий - это выбросы метана. Представьте, что на дне в Бермудском треугольнике есть такие естественные полости с газом. Например, от разложения водорослей или геологических процессов. Метан может сочиться, а может выбрасываться при каких-то условиях резко и быстро. В таком случае к поверхности устремляется огромное количество пузырьков, образуя такую морскую газировку, уменьшающую плотность воды настолько, что корабль просто теряет плавучесть и моментально тонет.- Этим можно объяснить отсутствие сигналов бедствия?- Именно. Но слабая сторона версии в том, что никто никогда этого не наблюдал вживую - только в лабораторных условиях.- Другая слабая сторона - версия не объясняет пропажу самолетов.- Объясняет, если только самолет шел на небольшой высоте. Облако метана способно изменить подъемную силу, и неопытный летчик может погубить машину. Но для авиалайнеров на большой высоте метан, конечно, не страшен.Волна-убийца- Какая вторая версия?- Периодически в океане непредсказуемо возникают очень высокие - до 30 метров - крутые волны. При столкновении с такой десятиэтажной почти отвесной стеной воды корабль либо нырнет и будет раздавлен, либо все-таки поднимется на вершину и на тонком гребне разломится пополам. В обеих ситуациях SOS подать не успевают - слишком все стремительно происходит... Кстати, случаи разломов кораблей зафиксированы и описаны.- Но опять же волны не объясняют гибели самолетов...Инфразвук- И тогда появляется третья версия. В море встречаются звуки любой частоты, в том числе и вокруг 10 Герц. Это инфразвук, который влияет на внутренние органы человека, особенно на мозг. В результате появляются галлюцинации, необъяснимая паника: команда может бросить корабль, спустив шлюпки, или вообще попрыгать за борт. Вот этот вариант как раз объясняет появление кораблей-призраков.- А из-за чего возникают эти инфразвуковые волны?- Есть разные причины - например, сейсмическая активность. Инфразвуковые атмосферные колебания могут возникать и от воздействия на атмосферу поверхностных морских волн. Эти волны фиксировались, изучались.Космос мы знаем лучше, чем океан- А могут в Бермудском треугольнике сходиться все эти три явления?- И даже больше: ведь там есть и дополнительные сложности для мореходов и летчиков - как магнитные возмущения, рифы, опасные течения, резкая смена погоды... Скорее всего, какого-то единого объяснения трагедий в Бермудском треугольнике не существует, в каждом случае может быть виноват какой-то отдельный фактор. Это еще изучать и изучать. Океан - вообще одна большая загадка. Мы его знаем гораздо хуже космоса.- Но инопланетяне в трагедиях не виноваты?- Не думаю. Если бы они существовали, то проявили бы себя не в таких страшных вещах. Зачем им нас убивать? Зачем похищать корабли и самолеты? Это просто нелогично.