Недавно Госдума в окончательном чтении приняла новый закон о молодежной политике, который сразу на 5 лет отодвинул средний возраст. И тем самым продлил молодость до 35 лет.Решение вернуть в молодость тех, которые ее уже покинули, как выяснилось, вполне научно обосновано. Как минимум оно отвечает современным западным тенденциям. Принимая новый закон, мы догоняем прогрессивную европейскую общественность, которая в своих ощущениях «молодится» как раз до 35 лет. В среднем, конечно.Средний «молодецкий возраст» ученые вычислили еще 10 лет назад, проведя социологические опросы в 31 европейской стране. В общей сложности в них приняли участие 40 тысяч человек. Результаты обобщил профессор Доминик Абрамс (DominicAbrams) из Университета Кента (UniversityofKent). Попутно, раз уж представился такой случай, он определил и время начала старческого возраста.Индивидуальные оценки людей, конечно же, разнились. И сильно зависели от возраста самих опрашиваемых. Например, молодые люди - от 15 до 24 лет - полагали, что молодость заканчивается в 28 лет. А старость начинается в 54 года. Те, кому перевалило за 80, вспоминали, что ощущали себя молодыми и в 42 года. А стариться начинали в 67 лет. Большой разброс субъективных оценок был и по странам. В Португалии, скажем, молодыми перестают быть в 29 лет, стариками становятся в 51 год. На Кипре молодятся до 45 лет. А в Бельгии не старятся до 64.Общая тенденция, по мнению профессора, такова: чем теплее и южнее страна, тем раньше там в ощущениях людей заканчивается молодость и начинается старость. А в северных странах средний или зрелый возраст длится дольше.Западные социологи не опрашивали российских граждан. И наши ступени зрелости не обозначили. Но мы скорее ближе к северным народам по своим ощущениям. Так что и в 35 лет нам рано прощаться с молодостью. Можно смело накидывать еще 5 лет. А то и 10.КСТАТИА ВОЗ еще 10 лет накинетУ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свои понятия о молодости и старости. По ее не так давно принятой классификации молодыми остаются до 44 лет. Так что, если российские законодатели когда-нибудь пропишут россиянам еще и «третью молодость», то и эта надбавка - почти в 10 лет - не будет сверхъестественной.Возраст от 45 до 59 лет ВОЗ считает средним, от 60 до 74 - пожилым, от 75 до 90 лет - старческим. А те, кому исполнилось 90 лет и более, это долгожители.А В ЭТО ВРЕМЯК 2040 году средняя продолжительность жизни в России увеличится на 5 летПрогноз продолжительности жизни на ближайшие 20 лет составили ученые большого интернационального коллектива - 38 человек. Руководил ими Кайл Форман из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета.Исследователи разработали математическую модель, в которой учли наиболее распространенные причины смерти - в первую очередь преждевременной. Их, конечно, полно. Но «моделисты» ограничились 250 наиболее вероятными. Программу дополнили данными об образе жизни и привычках населения той или иной страны - из 195 охваченных исследованием, о тенденциях здравоохранения, об окружающей среде.Вышло, что в глобальном масштабе за 20 лет продолжительность жизни увеличится в среднем на 4 года и 5 месяцев. Но вклад разных стран в это достижение будет разным.Дольше всего станут жить в Испании - 85,8 года против нынешних 82,9. К испанцам пристроятся японцы - 85,7 года против нынешних 83,7. И сингапурцы с 85,4 года против нынешних 83,2.В десятку долгожителей войдут Швейцария, Португалия, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.Стран, в которых средняя продолжительность жизни превышает 80 лет, набралось 59. В них, на удивление, попал Китай.Самыми обделенными - в смысле возраста - окажутся жители африканского государства Лесото. Им исследователи отпустили в среднем 53,7 года.Россия в рейтинге продолжительности жизни заняла 116-е место - к 2040 году россияне в среднем будут жить по 75,6 года. Это совсем неплохо, ведь сейчас они живут 71 год.Исследователи, кстати, помимо среднего, рассматривали еще два варианта будущего: пессимистический и оптимистический. Оба сулят нам прибавку: в худшем случае до 72,4 года, в лучшем - аж до 80,5.Стало быть, если пенсионный возраст в России не изменится, то в 2040 году появятся шансы получать пенсию как минимум на 1,4 года дольше, а то можно будет продлить это удовольствие на 4,6 года. Или даже на 9 с половиной лет. В среднем, конечно.ДЛЯ СПРАВКИ«Молодыми в законе» станут в общей сложности более 40 миллионов человек. Это почти на 13 миллионов больше, чем если бы молодость по-прежнему была ограничена 30 годами.Вернуться в молодость имеет практический смысл - можно рассчитывать на пособия и льготы, предусмотренные исключительно для молодежи.В ТЕМУГосдума продлила молодость до 35 лет: кто сможет рассчитывать на новые меры господдержкиПринят в первом чтении законопроект, по которому на 12,7 миллионов больше россиян окажется молодежью (подробности)