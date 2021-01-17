Многие из нас привыкли доверять восточному гороскопу. А ведь существует еще и славянский! В нем персонажи куда ближе к нам, чем Водолеи, Стрельцы и Скорпионы. Найдите свое животное по дате рождения и узнайте, что вас ждет в 2021 году.МЕДВЕДЬ(10 декабря - 9 января)Медведь привык все держать под контролем. Он, как правило, старается быть в курсе главных событий. А это ох, как не просто! Поэтому нередко наш герой чувствует себя, будто сжатая пружина. Ему просто необходимо дать себе достойный отдых. И это вовсе не поездка к морю или путешествие в спа-отель. Медведь должен отдохнуть морально. На него столько навалилось в последнее время!В этом году интуиция Медведя будет на высоте и, конечно, это принесет свои дивиденды в работе и общении с близкими. Его ждет немало удачных проектов и решений. А ситуации, которыми он озабочен в последние месяцы, должны разрешиться в лучшем варианте.РОСОМАХА(10 января - 9 февраля)Росомаха - личность, не сказать, что практичная. Она привыкла полагаться на окружающих и доверять им без меры. Увы, это может сыграть с ней плохую шутку. Некоторые могут совершенно беззастенчиво воспользоваться этой доверчивостью. Росомахе предстоит мобилизоваться, взять себя в руки и начать действовать, держа все под контролем.Глобальных перемен в личной жизни у нашей героини тоже не предвидится. А вот приятных известий будет предостаточно!ВОРОН(10 февраля - 9 марта)Ворон в очередной раз решит поменять свою жизнь самым кардинальным образом. Бояться не стоит, потому что вряд ли желаемое будет воплощено в действительность. Но заряд бодрости получат все вокруг, в том числе и наш герой. Начальство же примет эту попытку за редкую инициативу и, скорее всего, отметит рвение сотрудника.Неплохо все должно складываться у ворона и на личном фронте. Те, кто в браке, будто обретут второе дыхание, свободные - встретят близкого по духу человека.ГОРНОСТАЙ(10 марта - 9 апреля)У Горностая проблемы с принятием решений. Может быть, в какой-то другой период это бы и считалось недостатком, но сейчас подобное однозначно сойдет за достоинство. Ибо ситуация меняется очень быстро и порой совсем не нужно торопить события.Горностаю в этом году стоит сосредоточиться на своих отношениях, постараться не давать слабину и беречься от разного рода зависимостей - меньше есть и не злоупотреблять алкоголем.ЖАБА(10 апреля - 9 мая)Жаба резковата, прямолинейна и в то же время всегда готова прийти на помощь и найти выход в самой трудной ситуации. За это качество Жабу очень ценят окружающие, а особенно коллеги. В этом году она будет получать за свои мудрые советы всяческие ништяки и поощрения от начальства. Ведь такой специалист в коллективе - на вес золота!Кстати, нынешний год может стать для представителей этого года очень важным: в семье возможно пополнение.КУЗНЕЧИК(10 мая - 9 июня)Кузнечик привык к основательности и к мобильности. Он умеет быстро принимать решения и может один вытащить на себе сложный проект. По сути, наш герой - трудоголик. Зная привычки Кузнечика, окружающие норовят спихнуть на него побольше обязанностей. Увы, профессионального признания ему ждать в нынешнем году не придется. Зато Кузнечик откроет новые горизонты и найдет для себя увлекательное занятие, которое принесет неплохой доход. В личной жизни Кузнечика все также сложится самым наилучшим образом.ХОМЯК(10 июня - 9 июля)Хомяку все хочется успеть и все узнать. У него много друзей и еще больше планов. Он собирается отправиться в несколько путешествий и готовит грандиозные проекты, связанные с совершенно новым для себя направлением. Что самое интересное, все у него получится, Хомяк умеет достигать поставленных целей, какими бы сумасшедшими они ни были.Неплохо будет все и с материальным положением: Хомяк - хороший финансовый стратег. В семейных же отношениях придется потрудиться, чтобы достичь гармонии.УЛИТКА(10 июля - 9 августа)Улитка очень трепетное существо. В общении с ней следует быть очень деликатным, чтобы не нанести моральную травму или ненароком не обидеть. Это очень старательные и обязательные существа. Они редко что забывают. Если улитка взялась за дело, можно быть спокойным, все будет как надо.В новом году Улитку ждут волнения, связанные с переменами в жизни, хлопотами с детьми. Но все это будут приятные переживания, радостные. Семейные же узы обещают быть крепче прежнего.МУРАВЕЙ(10 августа - 9 сентября)Мал да удал наш муравей. Запомните, он всегда дает умные советы, к которым обязательно надо прислушаться, если не хотите сесть в лужу.В этом году карьерного роста у муравья не предвидится, равно как и особого улучшения финансового состояния. Впрочем, стабильность по нынешним временам - это уже счастье.Зато представители этого знака найдут утешения в любовных отношениях.ХРУЩ(10 сентября - 9 октября)Хрущ - жадный до эмоций, общения, работы. Он эдакий энтузиаст, который хочет взяться за все сразу. И надо сказать, все у него спорится в руках. Хрущ - перфекционист. Он должен быть во всем лучше всех. Чтобы оставаться в авангарде, придется много трудиться. В ближайшее время Хруща ждут очень удачные проекты и решения, а также, возможно, карьерный рост.Что же касается личного фронта, то там особых перемен ждать не стоит.БОБЕР(10 октября - 9 ноября)Мастер принимать правильные решения. Он редко ошибается, так что можно будет положиться на его интуицию и смело пойти по тому пути, что он советует. Бобра ждет немалая финансовая выгода в новом году и много интересных встреч. Но стоит опасаться давления на работе: если Бобра начнут ограничивать в его свободе, он просто уйдет в другое место.У Бобра в ближайшее время возможно пополнение в дружном семействе.ПЕС(10 ноября - 9 декабря)Пес активен и неутомим. Он будто бы специально ищет сложные ситуации, чтобы закалить свой характер и доказать самому себе, что он герой, каких мало. Все это делает жизнь рядом с ним не так чтобы сильно комфортной. Зато точно известно, что Пес всегда добьется желаемого. Он умеет увлечь за собой и организовать вокруг себя сплоченную команду. А уж вместе они достигнут и успеха, и финансового благополучия.В этом году Псу следует быть настороже с новыми знакомыми и не бросаться в омут с головой. Чтобы не потерять дорогие отношения, надо проявлять ко второй половинке больше внимания.