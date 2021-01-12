Бутсы бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова, в которых он в августе нынешнего года избил арбитра, проданы неизвестному благотворителю. Об этом «Комсомольской Правде» рассказал адвокат спортсмена Вадим Лялин.Напомним, Широков стал фигурантом уголовного дела летом нынешнего года после любительского матча, в котором он набросился с кулаками на арбитра. 23-летний Никита Данченко, по мнению экс-игрока сборной, не поставил пенальти в ворота команды-соперницы, а затем и вовсе показал Широкову красную карточку - когда тот начал материться. Десятки тысяч зрителей прямой трансляции видели, как Широков нанес судье сильный удар кулаком в лицо, а когда тот упал, добавил в голову ногой. Хорошо, что оттащили.Уголовное дело завели по статье «Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Роману Широкову грозило до двух лет реального срока, однако судья принял решение наказать бывшего футболиста 100 часами обязательных работ и выплатой пострадавшему компенсации в 100 тысяч рублей.После приговора адвокат Вадим Лялин продемонстрировал журналистам бутсы, в которых Широков играл в том самом злополучном матче и заявил, что они будут проданы. За 100 тысяч рублей - то есть за сумму, эквивалентную компенсации. По словам Лялина, эти деньги будут отправлены на благотворительность.Сегодня адвокат заявил, что пожелавший остаться неизвестным покупатель приобрел бутсы.- Полученные деньги уже отправлены на счет Детского дома №1 города Кострома. Нам подтвердили, что они получены, - рассказал Лялин сайту kp.ru. - Также туда отправятся 15 спортивных костюмов для детей и игровая футболка Романа Широкова с автографами его партнеров по сборной России.- Что покупатель будет делать с бутсами?- Он пожелал, чтобы бутсы отправились в музей детского дома в Костроме. Там они и будут находиться.Пострадавший арбитр Никита Данченков ранее уже говорил, что идею с продажей бутс Широкова считает глупой.- Я бы такие не купил. Тем более за 100 тысяч рублей, - сообщил журналистам парень.Тем временем адвокат Данченкова Александр Островский рассказал «КП», что в минувший понедельник в Мосгорсуд была направлена апелляция на приговор по делу Романа Широкова.- Мы требуем переквалифицировать дело на «Покушение на убийство», снова направить его в прокуратуру.- На суде адвокат Широкова продемонстрировал документ, что экс-футболист работает в его фирме и получает там 50 тысяч рублей. После суда были слова о том, что Широков сознательно растянет выплату этих 100 тысяч рублей компенсации на несколько лет. Действительно может так сделать?- Во-первых, по закону выплата компенсаций должна совершаться не только из зарплаты, но и других источников доходов. У Широкова есть ведь имущество. Мы можем потребовать у приставов, чтобы имущество Романа Широкова арестовали. По закону есть рычаги для решения таких вопросов. Во-вторых, компенсация для нас - все-таки дело десятое. Мы считаем, что футболист получил слишком маленькое наказание за то, что совершил.- Как вам идея с продажей бутс, которыми он пнул в голову вашего подзащитного?- Идиотизм.Напомним, помимо денежной компенсации (если в итоге решение районного мирового суда оставят в силе) Романа Широкова также наказали сотней часов обязательных работ. Обычно это уборка снега, подметание дворов и прочая «коммуналка» на благо общества.- Когда и как Роман будет отрабатывать эти часы, будет решать ФСИН, по месту прописки моего подзащитного, - заявил Вадим Лялин. - Пока еще ничего не известно.Напомним, в разные годы Роман Широков выступал за клубы «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и другие. В 2012 и 2013 годах его признавали лучшим футболистом России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБутсы Романа Широкова выставят на аукционеСобранные от продажи футбольных лотов деньги пойдут на благотворительность (подробности).Бывший футболист сборной России Роман Широков заплатит избитому арбитру 100 тысяч рублейЭкс-капитана «Зенита» приговорили к 100 часам обязательных работ (подробности).