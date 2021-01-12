Неожиданное решение вынесла Кассационная палата по уголовным делам перуанских провинций Чинча и Писко, где изначально рассматривалось вполне обычное дело об изнасиловании. Трое судей — Тито Гальегос, Луис Легиа и Тони Чангарай — при вынесении решения о продлении содержания обвиняемого в преступлении под стражей ссылались на местный уголовный кодекс, который предписывал избегать предварительного заключения «в том случае, если уголовный процесс был парализован без законной причины».Однако судьи решили все-таки не освобождать предполагаемого преступника и нашли «законную причину», которая «парализовала» рассмотрение этого уголовного дела — эпидемию COVID-19. В качестве мотивировки они указали, что «ни одно мировое правительство, граждане и компании, а тем более защитники обвиняемого не могут назвать эту пандемию предсказуемой, кроме создателей «Нового мирового порядка», таких как Билл Гейтс, Джордж Сорос и Рокфеллеры, которые управляли болезнью и продолжают делать это в атмосфере секретности с помощью глобальных корпораций».Возможно, подобная позиция связана и с тем, что вышеуказанные провинции входят в регион Ики, жителям которого не привыкать к «теориям заговора», ведь здесь находится один из самых интересных объектов для конспирологов — легендарная пустыня Наска. Это плато расчерчено тысячами линий, сотнями геометрических фигур и десятками гигантских рисунков насекомых, животных, птиц и людей, заметных с большой высоты. Некоторые исследователи считают, что изображения имеют значение для решения астрономических задач, другие настаивают на ритуальном характере изображений, но многие полагают, что Наска является останками внеземной цивилизации. Видимо, под воздействием таких «теорий» и вынесли местные судьи свое решение.Правда, Рокфеллеры с Соросом не простили судьям такой вольности и попытались наказать их, причем руками адвокатов обвиняемого. Защитники возмутились аргументами и уже подали апелляцию, стремясь освободить своего клиента. Вышестоящие судебные инстанции уже начали расследование в отношении «борцов с заговором», так как посчитали, что Гальегос, Легиа и Чангарай просто воспользовались отговорками и ссылками на «заговор», чтобы скрыть собственные недочеты в рассмотрении дела.