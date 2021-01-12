Михаил Галустян опубликовал фотографию, на которой его совсем не узнать. 41-летний актер не так давно переболел коронавирусом, о чем делился с поклонниками. И вот теперь решил показать себя.Благодаря фотошопу актер неприлично прибавил в весе. Лишние килограммы настолько изменили внешность 41-летнего артиста, что он стал просто неузнаваем. Распухший на фото шоумен признался, что всерьез раздумывает над тем, чтобы заняться собой.\\"Все, хватит жрать. Пора заняться собой. Или так норм?\\", - поинтересовался Галустян у поклонников.Первым на снимок отреагировал друг Гарик Хардамов: \\"Похудел?\\".В ответ шокированная публика оставляет тысячи комментариев. \\"Это ты от Харламова заразился, не стой с ним рядом\\", \\"Хорошего человека должно быть много\\", \\"Вай, мама, кто это?\\", \\"Оливье все-таки сделал свое черное дело\\", \\"Тебя укусил Харла\\", \\"Директор шаурмы\\", \\"Можно Хагрида играть без грима\\", \\"Чем-то на Филипа стал похож\\", \\"Михаил Квадрат\\", \\"Гусман 2\\", \\"Эрик Давидыч?\\", \\"Вот это кабина!\\", \\"Я с тебя худею!\\", \\"Неприлично разнесло\\", \\"Харэ жрать!\\", \\"Разъелся до неприличия!\\", \\"Сильные заедают - слабые запивают. Жри сколько надо. Туго будет звони - тут рядом\\", - пишу фолловеры.Ранее Михаил рассказал, как переболел коронавирусом. Ощущения, по его словам, были у него не самые лучшие и он не желает никому их пережить. \\"В ноябре я впервые в жизни попробовал безвкусные эклеры, котлеты, и многое другое. Скажу честно, было не очень. Запахов домашнего уюта я тоже не чувствовал. Догадываетесь почему?\\", - обратился он к подписчикам.Юморист отметил, что заболел на достаточно длительное время. Самочувствие у него было отвратительным. У звезды было поражено около 20% легких.Кстати, Галустян не боится перемен во внешности. Однажды он сбрил бороду, которую носил целых десять лет. \\"Конечно, непривычно после стольких лет остаться без растительности на лице. Зато понимаю, что перемены к лучшему, а борода не станет еще одним источником вредных бактерий. А если после карантина решусь вернуться к привычному образу, то с моей армянской наследственностью мне хватит и месяца, чтобы снова обрасти\\", - отмечал он.