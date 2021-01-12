О том, что в правительстве задумали очередную реформу по сокращению госслужащих, стало известно еще в ноябре. Премьер Михаил Мишустин заявил, что не очень-то доволен эффективностью своих подчиненных. Вот и решил провести реорганизацию и чистку рядов. За три месяца насиженных мест должны лишиться 32 тысячи федеральных госслужащих. Мы решили узнать, начался ли процесс и как будет проходить очередная реформа.ГДЕ-ТО УБУДЕТ, ГДЕ-ТО ПРИБУДЕТЕсли вкратце, то изменения коснутся только федеральных органов власти. За три месяца там планируется сократить до 20% штата. Избавляться в основном будут от вакансий. То есть сокращение скорее будет виртуальным. Но реальные увольнения тоже будут. По предварительным подсчетам, работы лишатся примерно 5% сотрудников.Есть и исключения. Например, реформа не коснется органов, напрямую подчиненных президенту (например МВД), и других ветвей власти, например Госдумы и судов. Есть и временные поблажки. До 1 октября реформу отложили для Минздрава, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. По понятным причинам.Примечательно, что на фоне общих сокращений в министерствах и ведомствах аппарат самого федерального правительства даже вырастет. Там увеличится число департаментов и, соответственно, число сотрудников. В итоге подразделения станут более профильными.- В структуре аппарата правительства появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики, - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.Как объясняют эксперты Высшей школы экономики, это позволит аппарату правительства проводить более взвешенную и компетентную политику, а не полагаться на экспертизу и мнения министерств и ведомств. Предполагается, что законы в этом случае будут приниматься быстрее, а их качество вырастет. Поживем - увидим.МЕНЬШЕ НАЧАЛЬНИКОВ - МЕНЬШЕ РАСХОДОВОдно из главных изменений - укрупнение департаментов, управлений и отделов в министерствах и ведомствах.- Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, в службах и агентствах – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10, - говорится в сообщении правительства.По мнению экспертов, это правильное решение. Оно позволит сократить число начальников и тем самым снизить расходы на оплату труда высокопоставленных чиновников.- Укрупнение департаментов и управлений приведет к неизбежному высвобождению руководящих должностей. В центральных аппаратах федеральных ведомств будет сокращено 36 заместителей руководителей, а также 74 руководителя и заместителя руководителей структурных подразделений. Это означает, что существенно может сократиться фонд оплаты труда по этим должностям, а также бюджетные ассигнования на автотранспорт, поликлиники и прочие расходы федерального бюджета на содержание госслужащих, - считает Наталья Дмитриева, старший научный сотрудник Отдела организационного проектирования Центра анализа деятельности органов исполнительной власти Высшей школы экономики.ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРОФИЛЬНЫХ ФУНКЦИЙКстати, сократить расходы на непрофильные нужды - еще одна важная цель реформы. Другими словами, чиновник должен заниматься основной работой - законотворчеством. И очень странной выглядит ситуация, когда почти половина госслужащих занимается тем, что обслуживает работу госаппарата. И все это богатство содержится за счет налогоплательщиков.- Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников, - говорится в распоряжении правительства.Ценз не очень жесткий. Но в половине федеральных органов исполнительной власти он сейчас превышен. Именно там есть потенциал для сокращения. В свое время некоторые эксперты предлагали вывести бухгалтерию, работу по подбору кадров и даже госзакупки в отдельный федеральный орган, который бы обслуживал и снабжал все ведомства по их заявкам. Но не все считают эту идею рациональной.- Все федеральные ведомства имеют свою специфику, несмотря на то, что многие функции у них похожи. В некоторых регионах пошли по пути объединения обеспечивающих функций, но для Федерации это не решит проблему, - считает Наталья Дмитриева.По ее словам, выход не в создании отдельного обслуживающего федерального органа, а во внедрении цифровых технологий, которые могут быть типовыми и использоваться разными ведомствами.«Комсомолка» будет следить за ходом реформы. Напомним, все предыдущие попытки сократить госаппарат приводили только к раздуванию штата. Да и на этот раз планы правительства уже поменялись. В ноябре заявляли, что хотят уволить 35 тысяч человек, а сейчас уже называют цифру в 32 тысячи.ТОЛЬКО ЦИФРЫСколько в России чиновниковФедеральные государственные гражданские служащие - 603 тысячи*Региональные гражданские служащие - 252 тысячи**Муниципальные служащие - 395 тысяч**Всего - 1,25 млн* Из них под сокращение попадут только 32 тысячи.** Их реформа пока не коснется.По данным Минфина и Росстата.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПравительство «подрезало» чиновников: реформа госаппарата затронет 45 министерствВ центральных аппаратах федеральных органов власти сократят 1200 должностей и еще более 33,5 тысячи — в территориальных отделах (подробности).