Согласитесь, трудно ожидать всероссийского скандала от циркового представления на Архиерейской Рождественской ёлке для воспитанников воскресных школ. Но выложенная благими намерениями дорога на этот раз привела прямиком в прокуратуру, где следователям предстоит оценить шоу в Государственном цирке Удмуртии 8 января на наличие признаков экстремизма.«Синтез циркового искусства и исторического экскурса» – так охарактеризовал представление директор цирка Андрей Лещинский. Собственно, к цирковому искусству ни у кого вопросов не возникло. А вот исторический экскурс режиссеров, похоже, подкачал.В эпизоде, посвященном периоду Великой Отечественной войны, на арену неожиданно вывели мартышку в форме Вермахта со свастикой на рукаве. Военной угрозы зрителям примат явно не представлял – за поводок его вела симпатичная дрессировщица в советской пилотке. Но юридические риски этого обезьянничанья весьма высоки. Ведь ответственность за публичную демонстрацию нацистской символики предусмотрена как Федеральным законом \\"О противодействии экстремистской деятельности\\", так и Кодексом об административных нарушениях (Статья 20.3).К тому же мартышкой дело не ограничилось - для пущего эффекта по арене провели еще и пару козлов в попонах из нацистских флагов. Вероятно, свастики на козлиных боках должны были символизировать историческую несостоятельность бесчеловечной идеологии, но понятно это было не всем. 11 января прокуратура Первомайского района Ижевска начала проверку «по факту демонстрации нацистской символики в здании Государственного цирка Удмуртии». Здравый смысл подсказывает, что намерения пропагандировать нацизм на детской ёлке у артистов не было. Но закон есть закон, и за козлов придётся кому-то ответить – ведь сам факт появления гитлеровской атрибутики в публичном пространстве по нынешним законам повод для серьезного разбирательства.В цирке Удмуртии признали, что сценарий представления был разработан их сотрудниками, а утвержден заказчиком – Удмуртской епархией.- Нацистская символика была использована в эпизоде «1942 год». В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацисткой символикой, - пояснили сотрудники цирка.Режиссерскую задумку прокомментировала и епархиальная пресс-служба:- Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер.Представители епархии также настаивают, что представление не имело целью нарушить российское законодательство, запрещающее публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики: «Согласно пункту 2, статьи 20.3 КоАП, положения статьи «не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики… при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».Нельзя не вспомнить, что в нашей стране возникало немало скандалов вокруг правомерности изображения символики третьего рейха. Под проверки и штрафы попадали магазины игрушек, антикварные лавки, организаторы исторических фестивалей, СМИ. Правоохранительным органам и судам не всегда бывает просто определить, в каких случаях демонстрацию свастики можно считать пропагандой нацизма, а в каких – наоборот. И нередко они дуют на воду – на всякий случай.- Под эту статью (статью 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». – Прим. ред.) подпадает масса вещей: от архивных фотографий до рисунков немецкой боевой техники и игрушечных солдатиков, – возмущался в бытность свою заместителем главы Минкомсвязи Алексей Волин в интервью РИА «Новости\\". - И похоже, что мы имеем дело с ситуацией, когда стало возможной очень широкая трактовка норм этого закона. По такой логике можно запретить абсолютно все — от фильма «Щит и меч» (советский фильм о Второй мировой войне) до иллюстрации со сбитым самолетом со свастикой на хвосте.Какую позицию займет прокуратура в Ижевске, мы скоро узнаем. А самой пострадавшей стороной в этой ситуации могут оказаться главные виновники скандала - мартышка и козел с козой. Ведь помимо штрафа в 50 тысяч рублей нарушители статьи 20.3 КОАП могут быть наказаны «конфискацией предмета административного правонарушения». И что тогда прикажете делать с конфискованным зверьем?