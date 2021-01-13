Дима Билан неожиданно радикально сменил имидж: артист побрился налысо. На кардинальное преображение он решился во время отдыха на Мальдивских островах. В Инстаграме певец опубликовал свой снимок с обритой головой и признался: «Надоели волосы!».На эксперименты с собтсвенной шевелюрой Дима решился еще осенью. Артист переболел коронавирусом. Болезнь он перенес очень тяжело, причем коварный ковид сказался не только на его физическом состоянии, но и на моральном настрое. Чтобы как-то подбодрить себя после болезни, Дима покрасил волосы в ярко-розовый цвет. А перед новым годом сменил оттенок на синий. С таким цветом он и отправился в отпуск. Но, видимо, с синими волосами Билан все-таки чувствовал себя некомфортно. Поэтому вернулся к темному оттенку. А потом и вовсе решил избавиться от всякой растительности не голове.Новый брутальный имидж Диме очень к лицу. К слову, он уже делал такую стрижку – в 2017 году, тоже побрившись «под ноль». Климат на Мальдивах очень располагает к брутально оголенному черепу. Жара, морская вода – а прическе все нипочем.На Мальдивах артист предается ленивому отдыху. Он много плавает, много спит и много ест. Дима не придерживается никакой диеты – при его комплекции это и не нужно. В Инстаграме он поделился фотографией щедро накрытого для ужина стола и признался:- Если б я был фудблогером , я бы не дождался всех этих приготовлений , расставления натюрморта по кадру и давно истёк слюной ! Но в этот раз получилось не забрызгать экран телефона, - написал артист, пожелав поклонникам спокойной ночи.На Мальдивах певец отдыхает уже в пятый или в шестой раз.- Я не был два года в отпуске и уже забыл, как это здорово! Спать, бассейн и океан, обеды и завтраки по расписанию - вот моя главная цель! – сообщил артист.На островах его особенно восхищает океан – Дима отлично плавает и ему совершенно не надоедает плескаться в бассейне или в море.- Я с детства люблю воду, я как будто в ней родился, - признался он поклонникам. - Родители всегда вытаскивали из воды уже с фиолетовыми губами. Как хочется просто в ней раствориться и смешаться на молекулярном уровне до остатка! Мой личный рекорд нахождения в воде - 8 часов в джакузи, куда я заказывал всякие вкусности.