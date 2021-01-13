Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции, призывающей вице-президента страны Майка Пенса применить Двадцать пятую поправку к Конституции и отстранить президента Трампа от должности.Результаты голосования (223 – «за» и 205 «против») показали решительный настрой американских парламентариев по отношению к действующему президенту США. Но принятие резолюции – действие, скорее, символическое: Пенс и ранее заявлял, что не намерен прибегать к Двадцать пятой поправке, она не предусматривает возможности отстранения президента из-за того, что он призывал своих сторонников к мятежу. А именно такое обвинение выдвинули в адрес Трампа демократы.Двадцать пятая поправка к Конституции США позволяет вице-президенту занять пост главы государства лишь в случае смерти или невозможности выполнения своих обязанностей последнего.Пенс заявил, что поправка в данном случае «не отвечает интересам нации».Ожидается, что сегодня Палата представителей проголосует за импичмент Трампу.