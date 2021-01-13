Согласно исследованиям американских ученых, экстракт из листьев полыни однолетней в лабораторных условиях подавляет репликацию возбудителя COVID-19. Теперь предстоит исследовать действие водного экстракта растения в полевых условиях.Примечательно, что противовирусные свойства полыни известны человечеству очень давно, и в древности растение применяли для борьбы с малярией.Ученым удалось выяснить, что лечебный эффект обусловлен наличием в листьях растения вещества артемизинин.Для исследования были использованы семь разновидностей полыни, привезенной с четырех материков. Во всех случаях эффект воздействия на коронавирус был положительным. Кроме того, один из образцов находился в засушенном виде как минимум с 2008 года, что никак не повлияло на его противовирусную активность.«Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения», – заявила руководитель исследования Памела Уэзерс.Авторы исследования планируют провести клинические испытания порошка из сушеных листьев и, возможно, в ближайшем будущем человечество получит безвредное и недорогое лекарство от опасной инфекции.