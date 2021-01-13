Лидеры Республиканской партии США разрешили своим однопартийцам «поступать по совести» и не намерены добиваться единогласия по вопросу импичмента президента.По крайней мере, такую позицию высказал Кевин Маккартни, являющийся лидером республиканского меньшинства в Палате представителей. В то же время, он заявил, что сам будет голосовать против отстранения Трампа от должности и попытается склонить на свою сторону однопартийцев.То, что в рядах республиканцев произошел раскол, ясно уже сегодня: как минимум трое членов фракции заявили, что поддержат импичмент, поскольку считают Трампа виновным в трагедии, произошедшей 6 января в здании Капитолия.«Президент мог бы незамедлительно и решительно вмешаться с целью прекратить насилие [в Капитолии]. Он этого не сделал. Никогда еще не было большего предательства со стороны президента Соединенных Штатов в отношении своей клятвы на конституции. Я проголосую за импичмент президента», – заявила член Палаты представителей и Республиканской партии Лиз Чейни.Такого же мнения придерживается и Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате. По заявлению The New York Times, Макконнелл считает, что импичмент даст возможность исключить Трампа из партии.Голосование в Палате представителей Конгресса США, которое официально начнет процедуру отстранение действующего президента от должности, состоится сегодня. Затем за импичмент должен проголосовать Сенат. Не исключено, что до окончания своего президентского срока, завершающегося в полдень 20 января, Дональд Трамп вынужден будет покинуть Белый дом, став первым в истории США главой государства, отстраненным от власти в результате импичмента.