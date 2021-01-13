Госсекретарь США Майк Помпео в последний момент отказался от визита в Европу, который рассматривался как прощальное турне главы американского внешнеполитического ведомства.Согласно официальной версии событий, поездку отменили из-за необходимости участия Помпео в процессе передачи дел администрации нового президента. Однако информированные источники в дипломатических кругах утверждают, что глава МИД Люксембурга и некоторые высокопоставленные чиновники Евросоюза просто отказались общаться с американцем.Причина проста: после недавних событий в Вашингтоне, апофеозом которых стал штурм Капитолия, представители ЕС по сути объявили бойкот наиболее ярым сторонникам Трампа, которого считают виновником беспорядков.Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в своей гневной речи в адрес американского президента назвал Трампа преступником и «политическим пироманьяком». По всей видимости, точку зрения Ассельборна разделяют и другие высокопоставленные чиновники Евросоюза.Госдеп распространил сообщение, согласно которому ведомство «активно участвует в переходных усилиях с командой избранного президента Байдена» и ожидает, что новая президентская администрация «представит план, определяющий карьерных сотрудников, которые будут оставаться на ответственных должностях в качестве исполняющих обязанности до завершения процесса утверждения Сенатом новых кандидатур». И лишь исключительно в связи с этим Госдеп отменяет «запланированные поездки на этой неделе, включая поездку госсекретаря в Европу».