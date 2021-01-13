Днем 5 января в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 58-летнего футболиста Алексея Ускова. Тело спортсмена было найдено в квартире на улице Венёвская в Южном Бутово в Москве. Прибывшие на место врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь футболисту и констатировали смерть.«В ходе осмотра тела погибшего футболиста не было выявлено признаков насильственной смерти. При первичном осмотре медиками была диагностирована предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело спортсмена направлено на медэкспертизу, после которой станет известна точная причина смерти футболиста», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.Усков Алексей Васильевич - российский футболист, игрок в мини-футбол. Выступал за московские клубы «Минкас» и ЦСКА, а также за сборную России по мини-футболу, с которой сыграл 12 матчей и забил 2 гола. В 1996 году команда стала бронзовым призером чемпионата мира по мини-футболу. После завершения футбольной карьеры Алексей Усков ушел работать тренером в ЦСКА, а позже в клуб «Норильский никель» и «Спартак-Щелково».