Весь летный состав 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 новейшим препаратом \\"Спутник-V\\". Об этом сообщает Минобороны России.- В соответствии с утвержденным графиком в войсках округа летчики боевых самолетов и вертолетов, несущие боевой дежурство по защите воздушного пространства России, одними из первых добровольно сделали прививки. Прививку предлагают всем категориям военнослужащих, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили более 6 тысяч военнослужащих и медицинского персонала ЮВО, более 13 тысяч военнослужащим сделана прививка первым компонентом вакцины, - уточнили в военном ведомстве.До конца февраля медицинскими учреждениями военного округа запланировано вакцинировать до 70 процентов личного состава (в ЮВО поставлено более 23 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19). При этом учитывается, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.Отметим, что в прошлом году первую очередь инъекцию получили военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, командование органов военного управления округа, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.