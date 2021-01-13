После четырех лет расследований и повторных проверок Австралия на днях официально подтвердила факты убийств австралийскими отрядами специального назначения мирного населения в Афганистане. Об этом 12 января 2021 года сделал заявление кандидат юридических наук Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Вячеслав Севальнев.Среди 23 эпизодов убийств, которые обнародованы на данный момент, имеются данные об убийствах 39 мирных жителей Афганистана австралийским спецназом (включая заключенных, крестьян, женщин и детей). Убийства совершались особо жестокими способами: путем перерезания горла, травли собаками, умышленным расстрелом, беспорядочной стрельбой и др. Убивали ни в чем не повинных людей «в целях повышения храбрости солдат» и «отработки боевых навыков».Вызывает возмущение и суть извинения главнокомандующего армии национальной обороны Австралии Ангуса Хьюстона, который отделался лишь формальными словами: «Приношу афганскому народу свои искренние и безоговорочные извинения за все неподобающие поступки солдат подразделений специального назначения Австралии». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в телефонном разговоре с президентом Афганистана господином Ашрафом Гани выразил «самое глубокое сожаление». Такие поверхностные ответы, пренебрежение жизнями простых граждан, по мнению Вячеслава Севальнева, не могут удовлетворить международное сообщество.А международное сообщество активно критикует Австралию за совершенные акты насилия. Ведущие СМИ мира, в частности, газета «Гардиан» (Великобритания), агентство Синьхуа (КНР) высказали обоснованные упреки в отношении армии Австралии за проявленную жестокость к мирным людям во время выполнения «мирной» миссии; резко раскритиковали бессовестность и высокомерное поведение австралийского правительства и требуют проведения объективного расследования и справедливого наказания виновных лиц за совершенные преступления против мира и человечности. Люди с оружием в руках, пришедшие в страну вроде бы для установления мира и порядка, сами стали причиной страданий афганского народа - они били мирных граждан, допрашивали их с применением пыток и убивали для развлечения.На днях староста одной деревни района Панджваи провинции Кандагар Афганистана рассказал, что своими глазами видел, как в ноябре 2012 года австралийские солдаты убили большую крестьянскую семью. Положили все 18 человек, включая двух женщин и двух детей. Местные сельчане уже предъявили иск в Международный уголовный трибунал, требуя от австралийского правительства и армии публичных извинений и надлежащих компенсаций.Их поддержали правозащитные и международные организации многих стран, которые направили своих представителей в Афганистан, выразив готовность оказать гуманитарную помощь Афганистану и содействие для подготовки материалов для международного уголовного трибунала, в ходе которого будут предъявлены обвинения правительству Австралии в совершении преступлений против мира и человечества. Виновные должны ответить за свои преступные действия по всей строгости закона.Организация по наблюдению за соблюдением прав человека (Human Right Watch) направила письмо премьер-министру Австралии Моррисону, требуя от австралийского правительства выплаты компенсаций пострадавшим семьям и публичных извинений.Вячеслав Севальнев подчеркнул, что убийства афганских мирных жителей австралийскими солдатами и неоднократные случаи жестокого обращения с заключенными со стороны американских военных показали, кто именно под лозунгами мира совершает убийства и террористические действия по всей планете, кто не уважает человеческую жизнь, кто не соблюдает законы под предлогом легитимности, кто предъявляет необоснованные требования и обвинения другим странам, при этом придерживаясь «двойных стандартов». Убийство афганских мирных жителей австралийскими солдатами объяснило, почему США, Австралия и их сателлиты много лет ведут боевые операции в Афганистане, но так и не принесли этой стране мир. Напротив, обстановка в Афганистане становится все более беспорядочной, а сторонники талибов воюют все увереннее. Верхняя палата парламента Афганистана заявила, что извинений из Канберры недостаточно, а преступников должны судить в рамках Международного уголовного суда. Также австралийское правительство должно выплатить компенсации семьям пострадавших. Нам еще предстоит увидеть, как будут развиваться события.https://izak.ru/institute/sotrudniki/sevalnev-vyacheslav-viktorovich/