На днях в «Комсомольской правде» было опубликовано расследование нашего обозревателя Николая Варсегова о производстве фальшивого алкоголя. Масштабы бедствия, как оказалось, страшные, и касаются не только алкоголя. И я решила выяснить у специалистов: что еще подделывают в нашей стране и как отличить фальшивку от подлинника. Разбираться в этих непростых вопросах мне помогала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.- Какие товары жулики чаще всего поделывают? - спросила я.- Им выгодно подделывать те товары, где невозможно или сложно доказать факт подделки, - отвечала Елена Александровна, - где нет методики контроля тех или иных показателей.- Например?- До 2018 года, например, не было методики по определению подлинности коньяков. То есть невозможно было доказать, коньяк действительно получен из коньячного дистиллята, выдержанного в дубовых бочках, или просто спирт развели красителем. Но когда методика появилась, наши лаборанты получили результат ошеломляющий. До 40% коньяка на прилавках – фальсификат!- Что, прямо в супермаркетах фальсификат?!- Да. Подобная история сейчас с питьевой водой. Производитель обязан указывать на этикетке природная вода или нет, место добычи, номер скважины и т.д. Но на деле проверить – вода из скважины или из-под крана – невозможно. В России отсутствует библиотека данных о составе воды из скважин, каждая из которых имеет определенный гидрохимический состав. Поскольку такой библиотеки нет, любой желающий может взять воду из-под крана и написать, что она из природных источников.НИ ХЛЕБОМ, НИ МЕДОМ НЕ КОРМИ- Читатели наши жалуются, что мед тоже подделывают.- Еще как! Есть три способа. Первый – сильно разбавляют мед сахарным сиропом. Второй – обман по пыльцевому составу. Берут самый дешевый мед – разнотравие и пишут, что это дорогой липовый мед или экзотический апельсиновый. Да, это натуральный мед, но он не из тех дорогих пыльценосов, которые заявлены. Третий – когда заявляют, что мед из традиционных медовых областей – алтайский или башкирский. А на самом деле он не оттуда. Как это проверить? Да никак! Мед – один из самых подделываемых продуктов. Определить его подлинность практически невозможно. Вы сами видите, сколько по всей стране медовых ярмарок проводится и там часто продают фальшивки.- Ну и дурят! Хлебом не корми – дай обмануть!- Хлеб, кстати, тоже подделывают. Особенно модный ныне мультизерновой или злаковый. Мы проводили исследования в прошлом году. До анекдота доходило. На этикетке написано «Хлеб мультизлаковый», переворачиваем буханку, а там другая этикетка с мелким шрифтом – мука пшеничная высшего сорта. То есть производитель даже не стал особо заморачиваться с фальшивкой. Все равно ж купят!МОЛОКО НЕ ФАЛЬШИВИТ- Елена Александровна, я теперь не знаю, что покупать на стол. Кругом фальшивки. А есть ли то, что не подделывают?- Есть. Это монокомпонентные продукты. Например, молоко. Процент фальсификации маленький. Два года назад мы проводили совместные исследования с Россельхознадзором и Роспотребнадзором трех наиболее популярных молочных продуктов – молоко 3,2 процента, творог 9, масло сливочное 72,5. Одна десятая из всех проверенных товаров – подделки. Сейчас их уже меньше. Исследования этого года практически не выявляли фальсификата- Вы обнаружили фальсификат и что дальше?- Все результаты исследований мы передаем в государственные контрольные органы – Россельхознадхор, Росстандарт, Роспотребнадзор. Они находят виновных, привлекают их к ответственности, а фальшивые продукты уходят с полок супермаркетов.- И насколько страшна кара для жуликов?- Обычно это административные наказания – от предупреждения до штрафа - в зависимости от объема фальсификата. В прошлом году мы исследовали черную осетровую икру. В итоге одному из производителей подделок вынесли предупреждение. Но был еще один интересный случай. В продуктовом супермаркете ГУМа, что на Красной площади, нашим экспертам попалась баночка деликатесной икры от известного производителя «Амурской рыбоводной компании», изготовленная по заказу некоего ООО «Эмпирика рус». На этикете был указан амурский осетр, а по факту в банке оказалась менее ценная икра русского осетра. Для такого бренда как «Амурская рыбоводная компания» - это было чудовищное нарушение. Но выяснилось, что «икра в жестяной банке 125 г в ООО «Амурская рыбоводная компания» не производилась и не поставлялась в адрес ООО «Эмпирика Рус». Налицо явный контрафакт и нужно было проследить всю цепочку поставок, чтобы установить «предприятие-хамелеон». Любопытно, что сама компания-производитель не стала привлекать для расследования свою службу безопасности, хотя они как раз в первую очередь заинтересованы в поимке нарушителя. В итоге выяснениями всех обстоятельств занимаются Роскачество и контрольно-надзорные органы, а легальному изготовителю это почему-то не нужно.- Тогда у меня, обывателя, сразу подозрение: наверно компания-производитель сама и замешена в этой афере?- Ничего не могу об этом сказать.РИСОВАЛЬЩИКИ СЕРТИФИКАТОВ- Ну если уж в ГУМе можно нарваться на подделку, то что говорить о магазинах в спальных районах… А как фальсификат попадает на прилавки?- Прежде всего по поддельным декларациям о соответствии продукции, сертификатам. Сейчас уже меньше, но раньше можно было прямо в поисковике вбить «получить сертификат без предоставления образцов» или «получить декларацию без предоставления образцов». Тут же находилась куча вариантов. Это стоило недорого. И рынок таких услуг процветал. Ныне Росаккредитация наводит порядок в этой отрасли, многие подпольные рисовальщики закрылись. Плюс по разрабатываемому сейчас проекту закона эксперт несет личную ответственность за выдачу сертификата. И если он одобрит фальсификат, его отстранят.- Кроме продуктов что еще подделывают? Например, одежду?- Конечно! Школьная форма по отдельным видам изделий в сезон наполовину фальсификат.- Да вы что?!- Горе-производители используют для пошива искусственную ткань, а на этикете пишут, что состав натуральный. Подделки, что обычный покупатель не отличит. У нас был такой образец, купленный на школьной ярмарке, в котором был 100 процентов полиэфирный состав.- Полиэфир – это же практически полиэтилен!- Ну да. А на этикете – «40 процентов натуральные волокна». В такой форме ребенок сидит на уроках словно в пленку завернутый. Тело не дышит, температура с каждым часом поднимается на один градус. Это чревато кожными заболеваниями. Для наглядности поясню, что под микроскопом структура хлопка выглядит как чешуйки – поэтому он легкий как вата, а у полиэфира как гладкие стекловидные трубочки.P.S.: Как видим, тема фальшивых продуктов и товаров к сожалению, очень широкая. И наверно вернемся к ней. Будем благодарны нашим читателям за соответствующие подсказки.ВОПРОС РЕБРОМКак разглядеть подделку?- Если возникают сомнения, запрашивайте у продавца на кассе информацию о производителе и составе товара. Вам обязаны предоставить. Если отказывают, это повод для заявления в организацию по защите прав потребителей.- Вы также можете запросить у продавца номер сертификата на эту продукцию. Этот номер вы можете вбить на сайте Росаккредитации и проверить действителен ли вообще данный документ.- Заходите на сайт Роскачества, где есть информация по более 6000 товаров.АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУТопливо тоже бывает ненастоящим- Роскачество два года подряд проверяло автомобильное топливо, - рассказала Елена Саратцева. - Это и бензин, и дизельное топливо. Проверяли и сетевые и частные заправки в двух регионах — Ставропольском крае и Свердловской области. Исследовали более 60 процентов заправок. Из них 13 процентов продавали горючее, не отвечающее показателям, которые должны быть по регламенту. Кроме того, были выявлены отдельные нарушения по паспортам происхождения топлива. Например, заявлено, что топливо куплено в Газпроме, а на деле нет.