Утром в среду, 13 января, на юге Москвы едва не эвакуировали торговый центр «Каширская Плаза». А все из-за бдительных горожан.В дежурную часть столичного МЧС позвонил встревоженный очевидец:- С крыши ТЦ «Каширская Плаза» валит густой дым. Пожар!Позже несколько фото и видео с дымом появились и в соцсетях.Как сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе московского управления МЧС, на место были отправлены несколько пожарных расчетов.- Подразделения прибыли к торговому центру, но в результате проверки выяснилось, что никакого возгорания нет, - рассказали «КП» в ведомстве. - Очевидец принял за дым пар котельной ТЦ.Тревога оказалась ложной. Впрочем, всегда ведь лучше перебдеть.Напомним, вчера из-за пожара был эвакуирован трехэтажный хостел «Луна» на Волгоградском проспекте. В одной из комнат загорелись личные вещи одного из постояльцев. Обошлось, слава богу, без жертв, но двум клиентам хостела все-таки пришлось обращаться за помощью к медикам.