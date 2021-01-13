1 января в Москве на 91 году жизни скончалась иллюстратор и член Союза художников СССР Лидия Виноградова. Это произошло в квартире на улице Тихомирова в районе Медведково на севере столицы. Тело женщины обнаружила 59-летняя сиделка художницы, она же вызвала на место врачей и полицию.— Поступило сообщение об обнаружении тела 91-летней женщины. При внешнем осмотре трупа признаков насильственной смерти выявлено не было. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Труп направлен в морг для проведения экспертизы, — сообщил источник kp.ru.Лидия Григорьевна Виноградова всю жизнь посвятила искусству, она не только сама создавала иллюстрации, но и обучала своему мастерству подрастающее поколение. В том числе в качестве преподавателя Краснопресненской детской художественной школы. Лидия Григорьевна работала в технике графика, её иллюстрации украсили праздничные открытки, обложки и страницы книг различных авторов, например сборники Тургенева и Брюсова, Золя и Карелина. Но особенно удавались Лидии Виноградовой иллюстрации для детей, таких как сборник стихов \\"Весёлое лето\\".Одни из самых запоминающихся работ художницы - иллюстрации к народной сказке \\"Царевна-лягушка\\". Стоит обратить внимание на авторский почерк Виноградовой, который отличает любовь к пастельным тонам и тонкая проработка деталей. Художнице удавалось передать все эмоции персонажей и создать динамику в иллюстрации. Например, рисунки к рассказу \\"Кусака\\" Леонида Андреева, заставляют сопереживать главному герою повествования - бездомному псу.