Вёл круглый стол Чрезвычайный и Полномочный посол республики Ермек Кошербаев. По словам посла «руководство страны приложило все усилия для обеспечения справедливости и прозрачности избирательного процесса», а результат выборов «показал высокий уровень сплоченности казахстанцев как нации единого настоящего и будущего».Выборы признаны справедливымиОткрывая online-встречу, посол Казахстана сообщил, что в результате состоявшихся 10 января выборов в нижнюю палату парламента Мажилис прошли 3 политические партии: Nur Otan, завоевавшая 71,09%, «Ак Жол» с результатом 10,95% и Народная партия Казахстана, набравшая 9,10% голосов избирателей (до недавнего времени эта партия называлась коммунистической). По приглашению Центризбиркома РК за соблюдением правил следили 398 иностранных наблюдателей, явка составила 63,3%, что можно считать достаточно высокой цифрой с учётом пандемии коронавируса и морозов, охвативших северные районы страны. «Выборы признаны справедливыми», - сказал Ермек Кошербаев.Посол напомнил, что «выборы прошли в конституционные сроки, и у всех партий было время на подготовку к участию в кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры. Выборы прошли в спокойной обстановке, легитимность соблюдена», подчеркнул посол.Ермек Кошербаев напомнил, что выборам-2021 в Казахстане предшествовали законодательные новации. В новом парламенте будет действовать закон об оппозиции, расширяющий её возможности влиять на политический процесс. Для партий, участвующих в парламентских выборах введена 30-процентная квота для женщин и молодёжи. Состоявшиеся выборы были организованы по партийному принципу, полностью соответствующему международным демократическим стандартам.Реформа парламентской системы Казахстана стала ответом на новую экономическую ситуацию, когда нефтяной суперцикл завершился в глобальном масштабе, что требует от многих государств диверсификации экономики и соответствующей этому реформы политической системы с максимальным вовлечением активных граждан в управление страной и построением «слышащего государства».«Проводить реформы, сохраняя стабильность»Заведующая сектором Центральной Азии Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Дина Малышева считает состоявшиеся выборы «достаточно неординарным политическим событием». Впервые с 2007 года выборы в парламент Казахстана прошли в положенный срок, несмотря на сложные условия пандемии и новые избирательные правила. Партия Nur Otan провела праймериз с участием 10 тысяч кандидатов. В ходе выборов соблюдались права граждан с ограниченными физическими возможностями - трансляции заседаний Центральной избирательной комиссии сопровождались сурдопереводом. Малышева отметила, что среди наблюдателей были представители Шанхайской организации сотрудничества, что говорит о растущей роли ШОС, «которая теперь занимается не только проблемами безопасности, но и политическими вопросами».«Парламентская система осталась прежней, но она меняет контуры», - считает эксперт. По ее мнению, новые полномочия казахстанских парламентариев говорят о том, что политическая система страны приспосабливается к новым реалиям и движется в сторону парламентско-президентской республики.Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин отмечает, что первые выборы в Мажилис Казахстана после транзита президентской власти продемонстрировали «стабильность и преемственность». При этом проведенные партией Nur Otan праймериз стали «новым словом» и повысили интерес граждан к голосованию. Российский аналитик надеется, что «критические моменты», подмеченные наблюдателями от ОБСЕ, будут учтены в следующем электоральном цикле, например, в выборах примет участие большее количество партий, «тем более что 7-процентный барьер отсекает политических маргиналов».Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что выборы в Мажилис - нижнюю палату парламента Казахстана - прошли «достаточно предсказуемо и без большой интриги». Попытки провокаций предпринимались, но не носили масштабного характера, а в парламенте остались те же партии, что и в Мажилисе предыдущего созыва.Вслед за другими российскими коллегами, аналитик отметил проведенные партией Nur Otan масштабные праймериз, которые, с его точки зрения, «помогли перехватить у оппозиции повестку обновления». Он также обратил внимание на то, что Коммунистическая народная партия Казахстана незадолго до выборов переименовалась в Народную партию и обновила кадровый состав, но при этом сохранила свое влияние и вошла в новый состав парламента.Евгений Минченко назвал Республику Казахстан «одной из наиболее модернизированных стран Центральной Азии и постсоветского пространства» и пожелал, чтобы на будущих парламентских выборах барьер был снижен до 5%, что сделает возможным участие в гонке большего количества партий, в том числе «с повесткой развития».Главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев сравнил наши страны с США и Канадой, протяженность границы между которыми сравнима с протяженностью российско-казахстанской. При этом в обоих случаях по обе стороны государственной границы живут народы, объединенные языком и общей историей. Помимо этого, Россию и Казахстан связывает «огромное количество общих проектов, которые никуда не денутся», а deepstates наших стран неразрывно переплетены (аналитик воспользовался термином Дональда Трампа, который можно перевести как «глубинные государства»).Андрей Казанцев отмечает «прогрессивные изменения в процедурах» и способность Казахстана проводить реформы, сохраняя стабильность, что продемонстрировали очередные парламентские выборы. «Такие новшества, как 30-процентная квота в избирательных списках для женщин и молодёжи, праймериз, создание условий голосования для лиц с ограниченными возможностями, закладывают основу для будущего с учётом процесса смены поколений. Умение находить сочетание стабильности и реформ всегда отличало политику Казахстана при Нурсултане Назарбаеве. Отрадно, что и сейчас эти традиции сохраняются», – сказал Казанцев.Тему продолжил старший научный сотрудник Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО Кирилл Петров. По его словам, вопреки текущему тревожному тренду в ряде постсоветских стран, в Казахстане транзит власти, смена поколений и политические реформы, сохраняя преемственность, происходят спокойным образом, близко к эталонному. При этом политические элиты демонстрируют мудрость, выбрав наиболее оптимальную при трансформационных процессах модель «пакта элит».Подводя итоги круглого стола, его участники согласились с тем, что Казахстан сейчас находится в фазе позитивных перемен. И в этой связи все с интересом ожидают выступления 15 января президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого он объявит о новом пакете реформ в стране, направленных на построение \\"слышащего государства\\", продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей.