Наташа Королева старается забыть горести и драмы 2020 года. Певица помирились с супругом Сергеем Глушко после его измены с красавицей-актрисой Анастасией Шульженко. Сейчас исполнительница хита \\"Желтые тюльпаны\\" готова спокойно говорить, через что ей пришлось пройти ради обретения женского счастья.Наташа Королева в конце 2020 года улетела в Африку, чтобы привести свои мысли в порядок. Однако в Занзибаре певица слегла. Артистка буквально не могла встать с постели. По ее словам, так организм отреагировал на плохое качество пресной воды. \\"Началось сильное обезвоживание, очень плохая пресная вода! Два дня лежала в лежку\\", - цитируют артистку 7 Дней.Питалась исполнительница фруктами и яйцами, иногда добавляла в свой рацион рыбу. За короткий срок обессиленная звезда похудела на шесть килограммов. \\"Еда на острове везде и всюду. Голодным остаться практически невозможно. Ананасы - на земле, кокосы - на пальмах. Все спелое и очень вкусное. Меня поразила величина местных бананов, в половину моей руки. Их варят. Вкус напоминает обычную вареную картошку... Для меня сначала было тяжело не есть весь день. Я перекусывала то бананами, то манго, то кокосом. Но потом втянулась и заметила, что не испытываю чувства голода. Возможно, сказались жара, высокая влажность и непривычная еда и вода. Но мне очень понравилось питаться один раз в день\\", - откровенничала Наташа.Наводить гигиену ей приходилось прямо в ручье. Главной радостью для Королевой стал приезд ее мужа Сергея Глушко. Супруги провели вместе целую неделю. За это время они помирились, а их отношения после измены Тарзана вышли на новый уровень и стали еще крепче. Паре удалось спасти свой брак от краха.Исполнительница провела большую работу над собой и своими отношениями с супругом, чтобы избежать разрыва. Теперь Наташа дает советы тем, кто пережил адюльтер, и настаивает, что за личное счастье нужно бороться. \\"Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой могут спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз\\", - говорит знаменитость.