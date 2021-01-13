После «отравления в Сибири» и затянувшейся четырехмесячной реабилитации в Берлине, российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный сообщил в соцсетях, что купил авиабилет Берлин-Москва. И в воскресенье, 17 января, возвращается в Россию рейсом компании «Победа». Написав в Инстаграме, что наступил момент «почти полного восстановления», оппозиционер отметил, что вопрос «возвращаться или нет перед ним не стоял». И добавил, что «Россия — моя страна, Москва-мой город, я по ним скучаю». Для кого-то звучит трогательно. Но что происходит на самом деле? Что стоит за возвращением «берлинского пациента» на родину, которую он обвинял во всех грехах, в том числе и в своем отравлении?«КП» обратилась за комментарием к гендиректору «Института политических исследований» Сергею Маркову.- Навальный выписан из клиники «Шарите» еще в сентябре, потом из Германии раздал массу интервью, где метал громы и молнии в адрес России, публиковал расследования, где обвинял в своем отравлении российские спецслужбы… И вот домой собрался...- Вообще-то ему было выгоднее еще потянуть время. Почему? Потому, что он явно является агентом спецслужб США. И ему было бы логичнее дождаться, когда спецслужбы США придут в себя после нынешнего кризиса, с приходом новой команды Байдена. И вот это выглядело бы более логично — приехать после 20 января. Но не только я уверен в том, что Навальный решения самостоятельных не принимает — возвращаться ему в Россию или нет. Решения ему диктуют в руководстве американских спецслужб.- Почему прилетает сейчас — за 3 дня до инаугурации нового президента США, есть тут некий символ?- Думаю, он хочет вернуться как в свое время аятолла Хомейни — из Франции в Тегеран 42 года назад. Когда аятоллу встречала толпа. И поэтому его сложно было арестовать.Кто-то верит, что Навального встретит такая же толпа, какая встречала Хомейни - в миллионы человек? Сомнительно. Но, похоже, в это очень хотят верить его кураторы-офицеры ЦРУ. Они, глядя на Белоруссию, считают, что и в России потенциал протестов большой. Но такое ощущение, что решения принимают двоечники.- Вернуться на Крещение — символично?- Как православный человек Навальный себя никогда не проявлял. Вряд ли с этим связана дата возвращения. И кажется, никто не учел, что в середине января в Москве почти всегда очень холодно. Сейчас прогнозы - ниже 20 градусов мороза.Даже когда Навальный был в коме — кто в России выходил в его поддержку? Да никто, потому, что он - нечестный человек. В том числе и поэтому толп, его поддерживающих, не будет. И в роли российского Хомейни Навальному выступить не удастся.- Навального не беспокоит, что он может быть задержан из-за нарушения режима подписки о невыезде?- Его это не только не беспокоит. Наоборот! То, что в России подняли тему о нарушении правил подписки о невыезде — это могло послужить спусковым крючком. Кураторы Навального хотят поставить российских силовиков в трудное положение. Вроде и есть за что арестовывать, а никому трогать этого скандалиста не хочется.Поэтому возвращение Навального несет в себе элемент провокации.- Навальный, получается, выглядит неприкасаемым?- С точки зрения обычных россиян — да. Эта провокация либо обострит отношения с Европой, либо с собственными согражданами.- Навальный включится в политическую борьбу?- Сначала он попытается понять, что тут происходит. Потом начнет отрабатывать задание. Его задача, точнее, задача его кураторов - сорвать выборы в Госдуму, которые должны пройти в сентябре. Постараться перевести думские выборы в майдан.