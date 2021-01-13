Что вооруженные до зубов коммандос НАТО забыли на российском грузовом корабле \\"Адлер\\"? Уже вторые сутки в сети обсуждается этот странный десант морпехов альянса в Средиземном море на палубу нашего гражданского судна. На кадрах, что размещены на официальном паблике ЕС довольные спецназовцы демонстрируют оружие флаг Греции и Евросоюза, а рядом наш капитан судна с помощником держат в руках российский государственный флаг. По лицам соотечественников трудно разобрать настроение - они замазаны.\\"Проверка российского судна была осуществлена в рамках операции IRINI, которую проводит миссия ЕС в Средиземном море с борта греческих ВМС F-459 Adrias. Цель операции - пресечь незаконные поставки вооружения в Ливию. Проверка корабля была дружественной, - говорится в аккаунте миссии в Twitter.По данным ЕС, группа спецназовцев ВМС Греции высадилась на российский грузовой корабль \\"Адлер\\", чтобы найти там оружие, что может предназначаться ливийцам. А когда его не нашли... морпехи с оружием устроили фотосессию для своих социальных сетей.При этом сотрудники турецкого информационного агентства Defecehub выложили кадр начала захвата судна, где одного из членов команды обыскивает вооруженный спецназовец. Моряк стоит спиной к спецназовцу НАТО с высоко поднятыми за головой руками.И какой же это \\"дружественный захват\\" если проверка проводится вооруженными людьми? А может и нашим военным стоит поступать также в Черном и Балтийском морях? А вдруг корабли из стран НАТО перевозят какое-нибудь оружие?- Честно признаюсь – я был удивлен этим инцидентом. Я пообщался со многими специалистами и столкнулся с двумя точками зрения. С одной стороны, это наглость и беззаконие. А с другой стороны, натовцы говорят: \\"Мы имеем право, если у нас есть подозрения\\". Вы знаете, у нас много какие могут быть подозрения, но это же нам не даёт право шмонать корабли, которые нам только вздумается! Мне кажется, что это уже ещё одна форма проявления того недружелюбия, которую пытаются нам демонстрировать наши недруги. Мне кажется, если это будет повторяться, Россия будет вынуждена действовать адекватно. И эти недруги почувствуют себя очень некомфортно. Потому что у России есть очень много приемов, поводов и фактов для того, чтобы таким же образом наказать наглецов, - заявил военный обозреватель газеты \\"Комсомольская правда\\" Виктор Баранец.Напомним, 1 апреля 2020 Евросоюз объявил о запуске в Средиземном море новой операции EUNAVFOR Med – операции IRINI (с греческого — мир) в Центральном Средиземноморье, которая должна завершиться до 31 марта 2021 года. Заявленная этой операции — реализация эмбарго на поставки оружия в зону конфликта на территории Ливии посредством применения воздушных, морских и спутниковых сил и средств. Мандат миссии позволяет осуществлять инспекцию судов в открытом море у побережья Ливии, предположительно перевозящих оружие или его компоненты.Командующим операцией IRINI назначен контр-адмирал итальянских ВМС Ф. Агостини, а его заместителем — контр-адмирал ВМС Франции Ж.-М. Мартинет, штаб-квартира операции находится в Риме. Запуск миссии стал возможен по итогам Берлинской конференции по Ливии, состоявшейся 19 января 2020 г. Ее участники помимо прочего обязались соблюдать и осуществлять эмбарго на поставки оружия в Ливию, установленное резолюциями Совета Безопасности ООН.Отметим, операцию IRINI в НАТО объявили сменой миссии \\"София\\", которая заключалась в разрушении нелегальных морских сетей доставки беженцев на территорию Евросоюза. При этом в операцию втянули боевые подразделения НАТО, которые прежде не знали чем занять.Быть сегодня моряком на гражданском судне далеко не безопасно. И дело не только в сомалийских пиратах. Могут не только потребовать поднять руки и обыскать, но и лишить груза, как владельца и капитана российского судна Rhosus россиянина Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева, которых теперь ливийский суд обвиняет в причастности к взрыву 2750 тонн удобрений (аммиачной селитры), который 4 августа 2020 года из-за банальной халатности таможни и ливанских портовых служащих унес жизнь 190 жителей Бейрута, нанес ранения более 4 тысяч человек и привел к массовым разрушениям в городе.