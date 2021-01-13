App Annie - платформа, которая анализирует мобильные данные, опубликовала ежегодный отчет о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2021.Согласно предоставленным компанией данным, люди по всему миру стали проводить в мобайле еще больше времени. Так, российские пользователи в общей сложности потратили на использование телефона в 2020 году 94 млрд часов, что в среднем по 3,5 часа в день. Специалисты отметили, что это на 40% больше результатов 2019 года.Специалисты считают, что с каждым годом на рынке появляется все больше интересных приложений, которые затягивают пользователей в сети и заставляют их тратить средства на покупку. По прогнозам компании, в 2021 году пользователи потратят на мобильные игры не менее $120 млрд.При этом самыми доступными и используемыми приложениями оказались WhatsApp, VK и Instagram.Время, которое тратят люди на использование соцсетей на одного пользователя, увеличилось на 325% в годовом исчислении.Сказано и об инвестициях, которые по-прежнему остаются в тренде. Специалисты подсчитали и выяснили, что $73 млрд было потрачено для инвестиций в мобильные компании.Рынок State of Mobile 2021 традиционно отражает тренды в различных сегментах мобайла и демонстрирует основные предпочтения пользователей.