Компания «СевКомНефтегаз» (совместное предприятие «Роснефти» и норвежской Equinor ASA) добыла первый миллион тонн нефти на Северо-Комсомольском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным на начало 2020 года, запасы месторождения составляют 199 млн т нефти, 5 млн т конденсата и 173 млрд куб. метров газа. В 2019 году руководство компании приняло решение о полномасштабной разработке Северо-Комсомольского месторождения. Эксперты отмечают, что с момента создания предприятия в 2017 году, добычу на месторождении удалось нарастить в четыре раза благодаря вовлечению в эксплуатацию запасов нефти новых пластов.В настоящее время при разработке месторождения используются интеллектуальные системы, оснащенные автономным устройством контроля притока нефти. Это позволяет минимизировать потенциальные геологические риски. В 2020 году «СевКомНефтегаз» установил рекорд по протяженности горизонтального участка (2404 метра) среди одноствольных горизонтальных скважин, пробуренных «Роснефтью» на суше.В 2020 году в рамках реализации первого этапа разработки Северо-Комсомольского месторождения были завершены работы по инженерной подготовке 9-ти крупных площадных объектов инфраструктуры с объёмом отсыпки более 1,3 млн м3 песка, проведены закупки, выбраны подрядные организации для строительно-монтажных работ. Завоз материалов и оборудования по сравнению с 2019 годом вырос более чем в 10 раз и составил почти 80 тысяч тонн.