В войне семьи Фриске против Дмитрия Шепелева (и наоборот) - новый скандал: телеведущий продает долю в квартире Жанны, которую ее родители берегли как память. Для семьи певицы это страшный удар, ведь бабушка с дедушкой мечтали сохранить апартаменты нетронутыми для внука Платона. Наравне с ними мальчику принадлежит 1/3 доли недвижимости, однако родной отец, который недавно потратился на новое жилье для своей новой семьи, решил избавиться от такой \\"памяти\\". Этот сомнительный поступок вполне вписывается в рамки закона: Шепелев, как представитель сына до его 18-летия, может распоряжаться имуществом ребенка.А может ли он продать долю в квартире без согласия других собственников - родителей Жанны, \\"Комсомольской правде\\" рассказала адвокат Виктория Данильченко.- Безусловно, долю квартиры продать можно. Но если Шепелев сам не является владельцем недвижимости, а только представляет интересы несовершеннолетнего ребенка, то сделка должна быть проведена при участии органов опеки и попечительства, - объясняет юрист. - Соцслужба должна дать добро, а она может это сделать в том случае, если жилищные условия ребенка будут улучшены. Например, Платон в новой квартире станет собственником не 1/3 доли, а уже 1/2, либо полноценным владельцем.Во-вторых, есть определенные нюансы при продаже доли в квартире третьим лицам.- Дмитрий должен прийти к нотариусу, письменно оформить свое желание продать долю. Тогда родители Жанны либо выкупают у него 1/3 жилья, либо не дают согласие на продажу, - продолжает Виктория Данильченко. - В этом случае считается, что Шепелев их уведомил и может действовать дальше. Третьим лицам он вправе продать свою часть за сумму только выше, чем та, которая была предложена другим собственникам. Иначе сделка будет признана недействительной. При этом 1/3 доля в квартире стоит дешевле, чем треть рыночной цены. Если все жилье оценивается, допустим, в 30 миллионов рублей, третья часть его не будет стоить 10 млн. В среднем, это минус 30% по сравнению с рыночной стоимостью, потому что владение долей несет определенные неудобства.При этом, по словам адвоката, новый совладелец без проблем сможет заселиться в квартиру Жанны Фриске.- Можно поставить вопрос о праве пользования или, например, выделении определенной комнаты. Но закон разрешает использовать и совместное имущество (кухня, ванна, туалет и др. - Ред.). Более того, новый совладелец сможет прописаться в квартире, прописать своих родственников, - предупреждает Данильченко. - Поэтому в такой ситуации самый приемлемый для родственников выход, если они хотят сохранить жилье, - выкупить у Шепелева эту долю. Это не значит, что родителям непременно придется согласиться с той ценой, которую он установит. Главное - войти в переговоры, не молчать, потому что молчание приравнивается к согласию на отчуждение доли третьим лицам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Он над Жанкой издевался\\": Кудрявцева сделала признание о Фриске и ШепелевеБлондинка в сердцах рассказала Ксении Собчак, за что ненавидит телеведущего (подробности)Фото Платона: семилетний сын растет копией Жанны ФрискеВпервые за долгое время снимки мальчика стали достоянием общественности (подробности)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Он над Жанкой издевался\\": Кудрявцева сделала признание о Фриске и ШепелевеБлондинка в сердцах рассказала Ксении Собчак, за что ненавидит телеведущего (подробности)Фото Платона: семилетний сын растет копией Жанны ФрискеВпервые за долгое время снимки мальчика стали достоянием общественности (подробности)