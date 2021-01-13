13 января стало известно, что россиянин Илья Варламов и четверо его спутников задержаны в городе Капоэта (Южный Судан) при попытке вылететь оттуда в Джубу — столицу молодого государства.По словам Варламова, при досмотре их багажа местные силовики обнаружили пульт от дрона (сам дрон был конфискован властями соседней Уганды, откуда группа прибыла в пограничную Капоэту). На этом основании их и задержали, а позже объявили, что они арестованы.Некоторых удивило, зачем вообще россияне отправились в сердце Африки в разгар пандемии. Вероятно, это связано с родом деятельности Варламова: он известный фотограф-путешественник, выкладывающий в своем блоге репортажи о поездках по экзотическим странам.Можно ли было избежать подобных неприятностей? Об этом kp.ru рассказал Станислав Мезенцев, старший научный сотрудник Института Африки РАН, исполнительный директор Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ):— Я не касаюсь деятельности Илья Варламова, у него яркие и интересные репортажи из необычных мест. Но каждая страна Африки имеет набор правил, которые надо соблюдать.Например, перед Южным Суданом Варламов посетил Уганду. Однако в этой стране на днях, 14 января, проходят президентские выборы. Как местные власти в такие периоды будут смотреть на любого иностранца, да еще и с фотоаппаратом, да еще и с дроном? Очень, очень подозрительно. Любой консультант по Африке вам скажет: если вы просто путешественник — ну что вам стоит выждать неделю-другую, приехать в страну уже после выборов, дабы снизить риски.Далее, по прилету в Уганду у Варламова конфискуют дрон. Проблема в том, что на ввоз и использование такой аппаратуры нужно предварительное согласование у местного Минобороны и Минавиации. Это элементарные правила, которые легко найти в Сети еще на стадии подготовки путешествия. Но из текста Варламова не ясно, получал ли он такое согласование.Да что там дрон — даже работая с обычным фотоаппаратом, в Африке нужно включать голову. У некоторых традиционных народов там до сих пор есть представления, что фотография «крадет душу», попытка сделать кадр, особенно с местным ребенком, может вызвать агрессию.У нас был случай: едем по одной африканской стране, официальный визит. Мой спутник открывает окно машины, снимает на телефон. Нас на следующем же блок-посте останавливают, начинают трясти. Оказалась, в той деревне дислоцировались военные. Мы едва не угодили за решетку — притом, повторю, что ехали с официальным визитом.Я думаю, что наше посольство (в ближайшей стране — в Южном Судане такового нет) напряжется и поможет освободить Варламова. Но призываю всех путешественников по таким местам соблюдать элементарные правила, советоваться с консультантами, которые понимают специфику региона.